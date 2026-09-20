FOTO | La 71 de ani, o localnică dintr-o comună din Apuseni, încă țese tradiția la război: „Înainte așa era, trebuia să țeși ca să-ți faci straiță, ca să-ți faci lepedeu, ca să-ți faci țol”

La 71 de ani, o localnică dintr-o comună din Apuseni, încă țese tradiția la război: „Înainte așa era, trebuia să țeși ca să-ți faci straiță, ca să-ți faci lepedeu, ca să-ți faci țol”

În comuna Poșaga, tradițiile nu sunt doar povești din trecut, ci încă fac parte din viața de zi cu zi. O demnostrează și doamna Nastasia Boboia, în vârstă de 71 de ani, pentru care războiul de țesut a fost o parte importantă a vieții sale încă din copilărie. Astăzi, la mai bine de jumătate de secol de când a început să țeasă, Nastasia continuă să se așeze la război și să ducă mai departe un meșteșug pe care „l-a furat” privind mai degrabă decât din lecții propriu-zise.

Avea doar 13 ani când a început să țeasă. Nu a avut parte de cursuri sau de cineva care să-i explice pas cu pas cum se face. A „furat” meșteșugul, după cum spune chiar ea, privind-o pe mama sa și pe surorile mai mari. Le urmărea cu atenție mâinile și mișcările, iar apoi a încercat și ea. Puțin câte puțin, a învățat singură tainele războiului, până când țesutul a devenit o pricepere pe care avea să o păstreze toată viața.

„Nu știu să mă fi învățat. Dar eu m-am învățat lucrând acolo, ajutându-le. Să țeasă, să facă cu tot ce este nevoie. M-am uitat cum făceau și am început să învăț. Îmi amintesc că primul lucru pe care l-am făcut a fost un covor de pus pe pat”, spune Nastasia Boboia.

Pentru Nastasia, țesutul nu a fost la început doar o pasiune. Era o necesitate. „Pe vremuri aveai nevoie de asta ca să îți faci un trai”, spune ea. Așa a ajuns să lucreze la război pentru copiii săi, să le pregătească cele necesare și să le ducă mai departe lucrurile pe care și ea le primise de la mama sa. Astăzi, când este la pensie, țese pentru plăcerea sufletului, dar și pentru nepoți. Le face zadii pentru costumele populare, cu aceeași răbdare cu care, odinioară, lucra pentru propriii copii.

„Înainte așa era. Trebuia să țeși. Ca să-ți faci straiță, ca să-ți faci lepedeu, ca să-ți faci țol. Acum vremurile nu-s mai așa. Dar eu țes acum de plăcere. Mai fac câte un preș, mai fac câte o straiță. Acum la nepoate să le fac zadii, să aibă pentru costumele naționale”, povestește femeia.

Războiul la care lucrează are și el o poveste. Are aproximativ 50 de ani și este un obiect pe care Nastasia îl păstrează cu grijă. Pregătirea lui pentru țesut nu este deloc o treabă ușoară. Pentru a-l monta și a-l pregăti cum trebuie, are nevoie de aproximativ două zile de muncă. Abia apoi poate începe țesutul propriu-zis. Când vine vorba despre modelele sau motivele specifice zonei, doamna Nastasia spune că „ În fiecare comună e altceva.

Nu sunt la fel. Nici streicuțele nu sunt. De exemplu, aici la noi, la Poșaga, este un fel, dacă te duci mai sus, pe Valea Arieșului, e altceva”.

Așadar, odată așezată la război, Nastasia poate petrece chiar și patru-cinci ore lucrând. Pentru ea, timpul petrecut în fața războiului nu înseamnă doar muncă. Este și un fel de a rămâne activă, de a simți că este folositoare și că mâinile ei încă pot crea lucruri frumoase. Fiecare fir trecut prin război poartă cu el o parte din povestea familiei și a locului în care a crescut.

Cu toate acestea însă, bucuria de a țese este umbrită de o tristețe. Nastasia vede cum, de la o generație la alta, interesul pentru astfel de meșteșuguri scade. Tinerii, spune ea, nu mai sunt la fel de interesați și nici nu mai au răbdarea necesară pentru a sta să învețe. Iar țesutul cere timp, atenție și multă răbdare. Pentru ea, dispariția acestui meșteșug ar însemna mai mult decât pierderea unei îndeletniciri. Ar însemna pierderea unei bucăți din tradiție.

Într-o lume în care lucrurile se fac tot mai repede, Nastasia ne amintește că unele tradiții au nevoie de timp pentru a fi păstrate. Iar la războiul ei vechi de jumătate de secol, fiecare fir țesut este încă o dovadă că tradiția poate rămâne vie atât timp cât există oameni care aleg să o ducă mai departe.

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