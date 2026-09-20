IPJ Alba, bun de plată: Amendă dată de polițiști, anulată după un accident rutier în sensul giratoriu de la magazinul Ambient
IPJ Alba, bun de plată: Amendă dată de polițiști, anulată după un accident rutier în sensul giratoriu de la magazinul Ambient
Judecătoria Alba Iulia a dispus anularea unui proces-verbal de contravenție prin care un șofer fusese sancționat cu amendă de 1.485 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, în urma unui accident produs pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la sensul giratoriu din apropierea magazinului Ambient.
Evenimentul rutier a avut loc la data de 23 noiembrie 2024, în jurul orei 16:40. Bărbatul sancționat ieșea din parcarea magazinului Ambient și s-a angajat în sensul giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla o femeie.
Poliția a stabilit, în procesul-verbal întocmit la fața locului, că bărbatul nu a acordat prioritate de trecere vehiculului care circula deja în interiorul sensului giratoriu, faptă sancționată de Codul rutier cu amendă din clasa a IV-a de puncte-amendă și suspendarea permisului pe 90 de zile.
Șoferul a formulat plângere contravențională, susținând că se afla deja angajat în sensul giratoriu în momentul impactului, iar celălalt autovehicul a pătruns ulterior în intersecție. Acesta a arătat că mașina condusă de femeie l-a lovit în partea stângă, de la aripa din spate până la aripa din față, ceea ce ar demonstra, în opinia sa, că se afla deja înscris în sensul de mers.
Analizând înregistrările camerei corporale (body-cam) a agentului constatator, declarațiile celor doi conducători auto și mărturia unui martor audiat în cauză, instanța a constatat o serie de neconcordanțe în starea de fapt reținută inițial de polițist. Judecătorii au observat că avariile suferite de cele două autoturisme corespund mai degrabă versiunii relatate de martor, iar dimensiunile reduse ale sensului giratoriu fac plauzibil scenariul relatat de bărbat.
Lipsa unor probe suplimentare din partea poliției, coroborată cu contradicțiile constatate, generează un dubiu asupra vinovăției acestuia. Potrivit judecătorilor, acest dubiu trebuie interpretat în favoarea contestatarului.
Instanța a admis plângerea contravențională, a anulat procesul-verbal de sancționare și a obligat Inspectoratul de Poliție la plata sumei de 1.428 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată către societatea de asigurări intervenientă în cauză.
Hotărârea, pronunțată la 22 iulie 2026, poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
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