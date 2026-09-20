Analize medicale gratuite, fără goana de la începutul lunii: CNAS pregătește eliminarea plafoanelor. Aproape 100 de analize din pachetul de bază
Analize medicale gratuite, fără goana de la începutul lunii: CNAS pregătește eliminarea plafoanelor. Aproape 100 de analize din pachetul de bază
Pacienții din România care au nevoie de analize medicale de laborator ar putea scăpa de goana după fondurile care se epuizează rapid la începutul fiecărei luni. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționează să elimine în 2026 plafoanele pentru laboratoarele de analize, iar schimbarea ar urma să fie însoțită de reguli de prescriere stabilite pe baza protocoalelor medicale.
CNAS pregătește eliminarea plafoanelor
Una dintre schimbările avute în vedere de CNAS este eliminarea plafoanelor lunare pentru analizele de laborator. Măsura ar putea permite pacienților să beneficieze de investigațiile de care au nevoie și după epuizarea fondurilor disponibile în prezent pentru laboratoare.
Președintele CNAS, conf. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a declarat la RFI că instituția vrea să rezolve această problemă în cursul acestui an.
„Vrem să rezolvăm această problemă și vrem să o rezolvăm în curând. Vrem să eliminăm în acest an plafoanele de la laboratoare”, a declarat acesta.
Problema identificată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu se limitează însă la analizele de laborator. Fondurile disponibile pentru investigații radiologice și imagistice, inclusiv pentru CT și RMN, se pot epuiza, iar instituția ia în calcul extinderea modelului și în această zonă.
Investigațiile imagistice ar urma să reprezinte însă o etapă ulterioară a schimbării. Prima etapă ar viza laboratoarele de analize medicale.
Modelul folosit pentru medicamente
CNAS ia în calcul aplicarea unui mecanism similar celui utilizat anterior în cazul medicamentelor. Președintele instituției a explicat că eliminarea plafoanelor lunare ale farmaciilor s-a dovedit un model care ar putea fi utilizat și pentru analizele medicale.
„Eliminarea acestor plafoane s-a dovedit a fi o rețetă de succes și, de ce nu, am putea să o implementăm și în cazul analizelor de laborator, în prima etapă și în etapa a II-a pentru investigațiile imagistice”, a explicat Horațiu-Remus Moldovan.
Potrivit planului prezentat de președintele CNAS, schimbarea nu ar însemna însă eliminarea regulilor medicale privind prescrierea analizelor. Dimpotrivă, sistemul ar urma să fie construit în jurul unor protocoale care să stabilească atunci când o investigație este justificată medical.
Scopul este ca analizele să fie efectuate atunci când există o indicație medicală, fără ca accesul pacienților la investigații să fie legat de epuizarea fondurilor laboratorului la începutul lunii.
Analizele ar urma să fie prescrise după protocoale medicale
Eliminarea plafoanelor ar urma să fie legată de introducerea unor reguli privind intervalele în care anumite analize pot fi prescrise. CNAS nu urmărește reducerea numărului de investigații recomandate pacienților, ci stabilirea unor intervale minime de prescriere în funcție de indicațiile medicale.
Președintele CNAS a oferit drept exemplu analiza PSA, antigenul specific prostatic. În cazul acesteia, el a explicat că nu există o justificare medicală pentru repetarea zilnică, deoarece valoarea nu se modifică semnificativ de la o zi la alta.
Prin urmare, noile reguli ar urma să țină cont de particularitățile fiecărei analize. Intervalele minime de prescriere ar fi stabilite în funcție de ghidurile și protocoalele medicale.
Pentru realizarea acestui sistem, CNAS ar urma să colaboreze cu specialiștii din comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. În proces ar urma să fie implicate și societățile profesionale, precum și Colegiul Medicilor.
Aproape 100 de analize din pachetul de bază
Una dintre etapele pregătirii noilor reguli este clasificarea analizelor incluse în pachetul de bază. Este vorba despre aproximativ o sută de analize pentru care ar urma să fie stabilite intervale minime de prescriere.
Aceste intervale nu ar fi stabilite arbitrar, ci pe baza indicațiilor medicale și a ghidurilor existente. În acest proces ar urma să fie implicați specialiștii din domeniile medicale relevante.
Ideea prezentată de CNAS este ca prescrierea analizelor să fie corelată cu necesitatea lor medicală. Astfel, regulile ar urma să stabilească momentul în care o anumită investigație poate fi recomandată din nou.
În cazul în care plafoanele vor fi eliminate, accesul la analize nu ar mai depinde de momentul din lună în care pacientul ajunge la laborator. În schimb, prescrierea ar urma să fie încadrată în regulile stabilite prin protocoalele medicale.
Investigațiile imagistice, etapa următoare
După analizele de laborator, schimbarea ar putea fi extinsă și către investigațiile imagistice. CNAS a indicat că aceasta ar reprezenta etapa a doua a proiectului.
În această categorie sunt incluse și investigații radiologice și imagistice precum CT și RMN. Și în cazul acestora a fost identificată problema epuizării fondurilor disponibile.
Modelul avut în vedere pornește, astfel, de la analizele de laborator și ar putea fi ulterior aplicat și investigațiilor imagistice. Ordinea etapelor a fost prezentată de președintele CNAS în contextul planului de modificare a sistemului de acordare a acestor servicii.
Pentru ca eliminarea plafoanelor să funcționeze, regulile de prescriere ar urma să aibă un rol important. Medicii și specialiștii implicați ar trebui să stabilească intervalele minime pentru fiecare categorie de analize, pe baza indicațiilor medicale.
Pentru pacienți, schimbarea avută în vedere ar însemna ca accesul la analizele de laborator să nu mai fie condiționat de epuizarea fondurilor laboratorului în primele zile ale lunii. Extinderea modelului către investigațiile imagistice ar putea reprezenta, ulterior, o a doua etapă a modificării anunțate de CNAS.
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