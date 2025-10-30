Rămâi conectat

Actualitate

Serviciile medicale din caravanele mobile vor fi decontate de CNAS: La decontare se vor aplica tarifele care se utilizează în ambulatoriul de specialitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Serviciile medicale din caravanele mobile vor fi decontate de CNAS

Serviciile medicale oferite prin intermediul caravanelor, organizate alături de spitale, vor fi decontate, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Măsura este luată în condiţiile în care România nu are o strategie naţională de screening, iar acţiunile ONG-urilor descoperă multe dintre afecţiunile grave în comunităţile vulnerabile, a spus ministrul.

Astfel, noul cadru legal pentru organizarea caravanelor medicale a fost inclus în pachetul de servicii publicat recent în Monitorul Oficial.

„Am intervenit inclusiv legislativ, şi acesta este motivul pentru care în pachetul 2, care tocmai ce a fost publicat în Monitorul Oficial, duminică, există o prevedere legală prin care se pot organiza caravane mobile în parteneriat cu unităţile sanitare publice sau private, servicii care de acum înainte vor fi decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătătate”, a precizat Alexandru Rogobete.

El a mai afirmat că la decontare se vor aplica tarifele care se utilizează în momentul de faţă în ambulatoriul de specialitate.

