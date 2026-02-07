Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia
Prea puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate și de ce, deși în multe cazuri, fondurile se epuizează rapid.
Consultațiile, tratamentele simple și urgențele stomatologice pot fi gratuite pentru unii pacienți, dar puțini știu exact care sunt condițiile. Sistemul de decontare prin CNAS rămâne insuficient cunoscut, deși este prevăzut clar de lege.
Ce servicii stomatologice sunt decontate de CNAS
Decontarea serviciilor stomatologice se face prin CNAS pentru persoanele care sunt asigurate în sistemul public de sănătate. În anumite situații, beneficiază de gratuitate sau de compensare și persoanele neasigurate, cum ar fi copiii, elevii, studenții sau alte categorii protejate de lege.
Accesul la aceste servicii este posibil doar în cabinetele stomatologice care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar pacientul trebuie să prezinte documentele care atestă calitatea de asigurat.
Ce tipuri de servicii sunt decontate de CNAS
CNAS decontează o serie de servicii stomatologice de bază, menite în special să prevină complicațiile sau să trateze urgențele. Printre acestea se numără consultațiile stomatologice, tratamentele simple pentru carii, extracțiile dentare și unele tratamente de urgență.
În cazul copiilor și tinerilor până la 18 ani, dar și al elevilor și studenților până la o anumită vârstă, pachetul de servicii este mai generos, iar multe intervenții pot fi realizate gratuit, în limita fondurilor alocate.
Ce servicii nu sunt acoperite de stat
Tratamentele stomatologice complexe, precum lucrările protetice extinse, implanturile dentare sau intervențiile estetice, nu sunt decontate de CNAS. Acestea trebuie achitate integral de pacient, chiar dacă acesta este asigurat.
De asemenea, în multe situații, materialele folosite pot depăși valoarea decontată de stat, iar pacientul va plăti diferența.
De ce nu pot beneficia toți pacienții, în orice moment, de gratuitate
Fondurile alocate stomatologiei prin CNAS sunt limitate și se epuizează rapid, de regulă la începutul fiecărei luni. Din acest motiv, mulți pacienți se confruntă cu situația în care li se spune că plafonul a fost deja atins și trebuie fie să revină luna următoare, fie să plătească tratamentul.
Medicii stomatologi pot efectua servicii decontate doar în limita sumei stabilite prin contractul cu Casa de Asigurări, iar acest plafon nu poate fi depășit.
Ce acte sunt necesare pentru a merge la dentist gratuit
Pentru a beneficia de servicii stomatologice decontate, pacientul trebuie să prezinte actul de identitate și, după caz, documente care să ateste calitatea de asigurat sau statutul special, cum ar fi adeverința de elev sau student. Medicul stomatolog verifică eligibilitatea și stabilește dacă tratamentul poate fi realizat prin CNAS.
Cum pot copiii şi elevii să facă tratamente stomatologice gratuit
Copiii și elevii din România pot beneficia de tratamente stomatologice gratuite sau compensate prin sistemul public de sănătate, însă puțini părinți cunosc exact condițiile în care aceste servicii pot fi accesate. Deși dreptul este prevăzut clar de lege, accesul depinde de mai mulți factori, de la tipul tratamentului până la fondurile disponibile la cabinetele stomatologice.
Lista cabinetelor stomatologice care au contract cu CNAS
Nu toate cabinetele stomatologice au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pacienții trebuie să se informeze în prealabil și să caute medici stomatologi care sunt incluși în rețeaua CNAS. Lista acestora poate fi consultată la casele județene de asigurări sau direct la cabinete.
