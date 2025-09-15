Servicii de spitalizare de zi la Spitalul Municipal Aiud: Cum poți beneficia de ele. CONDIȚII

Servicii de spitalizare de zi la Spitalul Municipal Aiud

Spitalul Municipal Aiud anunță că persoanele interesate pot beneficia de investigații și tratamente medicale în regim de spitalizare de zi, în condiții de siguranță și profesionalism.

Pentru acces la spitalizarea de zi este necesar bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

Serviciile de spitalizare de zi asigurate de Spitalul Municipal Aiud sunt analize de laborator complexe, ecografii, excizia unor formațiuni cutanate etc.

„Asigurăm îngrijire rapidă și sigură, aproape de casă.Echipa noastră de medici este aici pentru sănătatea dumneavoastră”, precizează reprezentanții unității medicale.

Programări se pot face telefonic, la numărul 0258/861816.

