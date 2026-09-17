Curier Județean

Semnalul de telefonie mobilă, problemă în mai multe zone din Alba: Măsuri cerute operatorilor Orange și DIGI. ,,Să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Semnalul de telefonie mobilă, problemă în mai multe zone din Alba: Măsuri cerute operatorilor Orange și DIGI. ,,Să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații”

Astăzi, 17 septembrie a.c., prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat o întâlnire de lucru cu reprezentanții operatorilor Orange și DIGI, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai DEER Alba.

La întâlnire au participat domnul Claudiu Șoit, directorul Cancelariei Prefectului, domnul Nelu Fleșer, secretarul general al instituției, domnul Daniel Ghioghiu, proiectant rețele de telecomunicații în cadrul DIGI, domnul Daniel Todea, șef compartiment în cadrul Departamentului Centru Operațiuni Cluj–Alba al Orange, reprezentantul Serviciului de Telecomunicații Speciale Alba și domnul Ovidiu Fufezan, șeful Centrului Operațiuni Rețea MT/JT Alba din cadrul DEER, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Alba.

Discuțiile au vizat trei direcții principale: situația infrastructurii de telecomunicații din județ și a rețelelor de fibră optică utilizate de operatori, zonele în care semnalul de telefonie mobilă lipsește sau este slab, precum și continuitatea serviciilor de comunicații în cazul întreruperilor alimentării cu energie electrică. În cadrul consultărilor realizate de Instituția Prefectului – Județul Alba, primăriile au comunicat problemele întâmpinate la nivel local, iar situațiile semnalate au fost prezentate și analizate împreună cu operatorii și reprezentanții instituțiilor participante.

În cadrul întâlnirii au fost analizate starea infrastructurii existente, necesitatea efectuării lucrărilor de mentenanță și de modernizare a echipamentelor, precum și posibilitățile de extindere a rețelelor în localitățile și zonele insuficient acoperite. O atenție deosebită a fost acordată alimentării cu energie electrică a antenelor și a celorlalte echipamente de telecomunicații, în special în mediul rural și în zonele greu accesibile.

Totodată, a fost analizată capacitatea sistemelor de alimentare electrică de rezervă, necesare pentru menținerea în funcțiune a rețelelor și serviciilor de comunicații în cazul întreruperilor furnizării energiei electrice. Cadrul normativ aplicabil prevede, pentru operatorii care intră sub incidența acestuia, durate minime de alimentare electrică de rezervă de o oră pentru elementele de rețea situate în localitățile urbane, de trei ore pentru cele aflate în afara localităților urbane și de șase ore pentru anumite elemente critice ale rețelelor.

„Am solicitat operatorilor să analizeze punctual situațiile comunicate de primăriile din județ și să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații, prin efectuarea lucrărilor de mentenanță, modernizarea echipamentelor și identificarea unor soluții pentru extinderea acoperirii în zonele în care semnalul de telefonie mobilă lipsește sau este slab. Este necesar ca serviciile de comunicații să funcționeze în condiții cât mai bune, inclusiv în cazul întreruperilor alimentării cu energie electrică. Vom continua colaborarea cu operatorii, DEER Alba, STS și autoritățile locale și vom urmări măsurile luate pentru soluționarea problemelor identificate”, a declarat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, potrivit sursei citate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

17 septembrie 2026

De

17 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează joi, 17 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

17 septembrie 2026

De

Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat Pompierii din Alba Iulia intervin joi, 17 septembrie, pentru salvarea unei pisici care a căzut într-o gură de canal sau într-o fântână, aflată în curtea unei case părăsite de pe strada Vânătorilor, potrivit primelor […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Primăria Alba Iulia, distinsă cu Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Gabriel Pleșa: ,,O recunoaștere care ne onorează”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

17 septembrie 2026

De

Primăria Alba Iulia, distinsă cu Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Gabriel Pleșa: ,,O recunoaștere care ne onorează” Primăria Municipiului Alba Iulia a primit Emblema de Onoare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, distincție acordată pentru implicarea în restaurarea și punerea în valoare a Cimitirului Eroilor din municipiu, joi, 17 septembrie 2026. […]

Citește mai mult