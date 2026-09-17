Semnalul de telefonie mobilă, problemă în mai multe zone din Alba: Măsuri cerute operatorilor Orange și DIGI. ,,Să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații”

Astăzi, 17 septembrie a.c., prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat o întâlnire de lucru cu reprezentanții operatorilor Orange și DIGI, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai DEER Alba.

La întâlnire au participat domnul Claudiu Șoit, directorul Cancelariei Prefectului, domnul Nelu Fleșer, secretarul general al instituției, domnul Daniel Ghioghiu, proiectant rețele de telecomunicații în cadrul DIGI, domnul Daniel Todea, șef compartiment în cadrul Departamentului Centru Operațiuni Cluj–Alba al Orange, reprezentantul Serviciului de Telecomunicații Speciale Alba și domnul Ovidiu Fufezan, șeful Centrului Operațiuni Rețea MT/JT Alba din cadrul DEER, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Alba.

Discuțiile au vizat trei direcții principale: situația infrastructurii de telecomunicații din județ și a rețelelor de fibră optică utilizate de operatori, zonele în care semnalul de telefonie mobilă lipsește sau este slab, precum și continuitatea serviciilor de comunicații în cazul întreruperilor alimentării cu energie electrică. În cadrul consultărilor realizate de Instituția Prefectului – Județul Alba, primăriile au comunicat problemele întâmpinate la nivel local, iar situațiile semnalate au fost prezentate și analizate împreună cu operatorii și reprezentanții instituțiilor participante.

În cadrul întâlnirii au fost analizate starea infrastructurii existente, necesitatea efectuării lucrărilor de mentenanță și de modernizare a echipamentelor, precum și posibilitățile de extindere a rețelelor în localitățile și zonele insuficient acoperite. O atenție deosebită a fost acordată alimentării cu energie electrică a antenelor și a celorlalte echipamente de telecomunicații, în special în mediul rural și în zonele greu accesibile.

Totodată, a fost analizată capacitatea sistemelor de alimentare electrică de rezervă, necesare pentru menținerea în funcțiune a rețelelor și serviciilor de comunicații în cazul întreruperilor furnizării energiei electrice. Cadrul normativ aplicabil prevede, pentru operatorii care intră sub incidența acestuia, durate minime de alimentare electrică de rezervă de o oră pentru elementele de rețea situate în localitățile urbane, de trei ore pentru cele aflate în afara localităților urbane și de șase ore pentru anumite elemente critice ale rețelelor.

„Am solicitat operatorilor să analizeze punctual situațiile comunicate de primăriile din județ și să se implice în îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații, prin efectuarea lucrărilor de mentenanță, modernizarea echipamentelor și identificarea unor soluții pentru extinderea acoperirii în zonele în care semnalul de telefonie mobilă lipsește sau este slab. Este necesar ca serviciile de comunicații să funcționeze în condiții cât mai bune, inclusiv în cazul întreruperilor alimentării cu energie electrică. Vom continua colaborarea cu operatorii, DEER Alba, STS și autoritățile locale și vom urmări măsurile luate pentru soluționarea problemelor identificate”, a declarat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, potrivit sursei citate.

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