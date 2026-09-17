Foto | Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat

Pompierii din Alba Iulia, solicitați la o casă părăsită de pe strada Vânătorilor pentru a salva o pisică: Ce s-a întâmplat

Pompierii din Alba Iulia intervin joi, 17 septembrie, pentru salvarea unei pisici care a căzut într-o gură de canal sau într-o fântână, aflată în curtea unei case părăsite de pe strada Vânătorilor, potrivit primelor informații disponibile.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, echipajele au fost solicitate să intervină la fața locului pentru scoaterea animalului din spațiul în care a rămas blocat.

„Se intervine pentru salvarea unei pisici căzute într-o gură de canal sau într-o fântână, pe strada Vânătorilor, în curtea unei case părăsite”, au transmis reprezentanții ISU Alba pentru ziarulunirea.ro.

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