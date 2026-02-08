Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției

În prezent, inteligența artificială a luat amploare în mai multe domenii. Astfel, hoții au ajuns să găsească o mulțime de metode prin care să păcălească, iar una dintre acestea este aceea că se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, modifică vocile și conving chiar pe părinți să plătească.

Infracțiunile comise în mediul online sunt sancționate la fel ca cele din spațiul fizic, iar rețelele de socializare sunt considerate, din punct de vedere legal, spațiu public.

Fenomenul fraudelor online nu este unul izolat sau local, ci are o dimensiune globală, iar autoritățile din mai multe state colaborează pentru a-l combate. Doar în prezent, anchetatorii au identificat aproximativ 70 de tipuri diferite de fraude comise în mediul online.

Principalele recomandări ale poliției sunt ca oamenii să nu răspundă la mesaje, apeluri sau e-mailuri nesolicitate și să nu ofere date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu trimită bani cu ușurință.

În ultimii ani, metodele de înșelăciune s-au adaptat rapid la noile tehnologii. Inteligența artificială este folosită tot mai des pentru a crea imagini, videoclipuri sau voci false ale unor persoane cunoscute, în special în așa-numitele scheme de investiții.

Fraudele sunt adesea comise transfrontalier: infractorii se află într-o țară, banii sunt încasați în alta, iar ulterior sunt transferați prin criptomonede pentru a li se pierde urma. Cu toate acestea, Poliția Română are specialiști pregătiți și colaborează internațional pentru destructurarea rețelelor.

Statisticile arată o creștere a sesizărilor privind înșelăciunile în 2025 față de 2024, mai ales în mediul online. Totuși, autoritățile cred că numărul real al victimelor este mult mai mare, deoarece multe fraude pornesc de la furtul de date personale, iar victimele nici nu realizează că au fost înșelate.

Mesajul final al poliției este unul clar: instituțiile publice sau bancare nu solicită niciodată date personale prin telefon, mesaje sau e-mailuri, iar suspiciunea este cea mai bună formă de protecție în mediul online.

