Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției
În prezent, inteligența artificială a luat amploare în mai multe domenii. Astfel, hoții au ajuns să găsească o mulțime de metode prin care să păcălească, iar una dintre acestea este aceea că se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, modifică vocile și conving chiar pe părinți să plătească.
Infracțiunile comise în mediul online sunt sancționate la fel ca cele din spațiul fizic, iar rețelele de socializare sunt considerate, din punct de vedere legal, spațiu public.
Fenomenul fraudelor online nu este unul izolat sau local, ci are o dimensiune globală, iar autoritățile din mai multe state colaborează pentru a-l combate. Doar în prezent, anchetatorii au identificat aproximativ 70 de tipuri diferite de fraude comise în mediul online.
Principalele recomandări ale poliției sunt ca oamenii să nu răspundă la mesaje, apeluri sau e-mailuri nesolicitate și să nu ofere date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu trimită bani cu ușurință.
În ultimii ani, metodele de înșelăciune s-au adaptat rapid la noile tehnologii. Inteligența artificială este folosită tot mai des pentru a crea imagini, videoclipuri sau voci false ale unor persoane cunoscute, în special în așa-numitele scheme de investiții.
Fraudele sunt adesea comise transfrontalier: infractorii se află într-o țară, banii sunt încasați în alta, iar ulterior sunt transferați prin criptomonede pentru a li se pierde urma. Cu toate acestea, Poliția Română are specialiști pregătiți și colaborează internațional pentru destructurarea rețelelor.
Statisticile arată o creștere a sesizărilor privind înșelăciunile în 2025 față de 2024, mai ales în mediul online. Totuși, autoritățile cred că numărul real al victimelor este mult mai mare, deoarece multe fraude pornesc de la furtul de date personale, iar victimele nici nu realizează că au fost înșelate.
Mesajul final al poliției este unul clar: instituțiile publice sau bancare nu solicită niciodată date personale prin telefon, mesaje sau e-mailuri, iar suspiciunea este cea mai bună formă de protecție în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia Prea puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate […]
Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an
Codul Rutier 2026 | Când se poate suspenda permisul de conducere pentru viteză. Care sunt limitele prevăzute în acest an În 2026, regulile cu privire la limitele de viteză sunt clare, astfel că, depășirea limitei legale aduce puncte de amendă, iar dacă se depășesc anumite praguri, se aplică automat suspendarea permisului. De asemenea, conducătorii autoturismelor […]
Peste 1.000 de amenzi în valoare de aproximativ 6,66 milioane de lei aplicate de ANPC. Care au fost principalele nereguli găsite
Peste 1.000 de amenzi în valoare de aproximativ 6,66 milioane de lei aplicate de ANPC. Care au fost principalele nereguli găsite Peste 1.000 de amnezi contravenționale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, au fost aplicate de ANPC în urma unor acțiuni de control desfășurate în această săptămână la nivel național. În perioada […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției În prezent, inteligența artificială a luat...
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente poți beneficia
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026 | Cum poţi merge la dentist gratuit și de ce tipuri de tratamente...
Știrea Zilei
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Facturi la gaz 2026 | În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România. GRAFIC
În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România O analiză comparativă...
Curier Județean
Cum poate fi construită o rețea care să-i sprijine pe termen lung pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați cu tulburare din spectrul autist: Atelier practic, la Alba Iulia. Când va avea loc
Cum poate fi construită o rețea care să-i sprijine pe termen lung pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați...
VIDEO | Polițist local din Alba Iulia, despre Aurel Oltean, pe care l-a văzut luna trecută în sala de judecată: Tremura foarte tare, o persoană zdruncinată. Era înconjurat de mai mulți gardieni
Polițist local din Alba Iulia, despre Aurel Oltean, pe care l-a văzut luna trecută în sala de judecată: Tremura foarte...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...