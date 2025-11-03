Sebeșean de 54 de ani, oprit în trafic de polițiști: Avea o alcoolemie de 0,61 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Șofer de 54 de ani, din Sebeș, oprit în trafic de polițiști: Avea o alcoolemie de 0,61 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Un sebeșean de 54 de ani, a fost oprit în trafic de polițiști. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,61 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJAlba, la data 2 noiembrie 2025, în jurul orei 23.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Viilor din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

