Sebeșean de 54 de ani, oprit în trafic de polițiști: Avea o alcoolemie de 0,61 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Potrivit IPJAlba, la data 2 noiembrie 2025, în jurul orei 23.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Viilor din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Sebeș.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
