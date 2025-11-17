Rămâi conectat

Sebeș: Programul educativ ,,Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii. Ateliere tematice și vizonări de filme, printre activități

Bogdan Ilea

Publicat

acum 60 de minute

în

De

Sebeș: Programul educativ ,,Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii

Timp de aproape o lună, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș s-a transformat într-un spațiu plin de culoare, zâmbete și curiozitate, unde preșcolarii și elevii din clasele primare au descoperit, prin intermediul atelierelor tematice și prin vizionări de filme, universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei.

Acest proiect de suflet, devenit deja tradiție, s-a bucurat de o participare impresionantă, de aproximativ 1000 de preșcolari, elevi și cadre didactice, care au luat parte, cu entuziasm, la activitățile desfășurate. Fiecare atelier a fost o „lecție altfel”, în care imaginația a fost principalul instrument de învățare, iar bucuria a fost recompensa tuturor.

„Școala Bobocilor” este pentru noi mai mult decât un proiect: este o poveste care se rescrie în fiecare toamnă, cu ajutorul celor mici și al dascălilor lor dedicați, prin care Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș continuă să își îndeplinească misiunea de a apropia copiii de carte și de lectură.

Programul educativ „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste” a ajuns la cea de-a VIII-a ediție, fiind inițiat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”.

Mulțumim tuturor cadrelor didactice, elevilor și partenerilor care au răspuns invitației noastre și au contribuit la reușita acestei ediții: Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, Liceul German Sebeș, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Sebeș, Grădinița cu Program Normal nr. 6 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Sebeș, Grădinița P.P. „Copiilor Voioși” Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit „Blauer Stern” Sebeș, Grădinița „Heidi” Sebeș, Grădinița „MiReLa” Sebeș, Grădinița „Busy Angels” Sebeș.

A fost o toamnă frumoasă, ne pregătim pentru magia Crăciunului în orașul cărților și al poveștilor!

