Se scumpesc din nou țigările: Guvernul Bolojan a crescut acciza cu peste 50 de lei

Românii care nu pot scăpa de viciul fumatului vor scoate din nou mai mulți bani din buzunar. De la 1 aprilie 2026, acciza la țigarete crește semnificativ, potrivit unui ordin emis de Ministerul Finanțelor.

Măsura vine în contextul calendarului fiscal asumat de România, însă efectul imediat va fi resimțit de consumatori, într-un moment în care costul vieții este deja ridicat.

Conform ordinului semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, acciza specifică la țigarete va ajunge la 584,025 lei pentru 1.000 de bucăți, față de nivelul actual de 543,81 lei.

Diferența este de peste 40 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 7,4%.

„Nivelul accizei specifice la țigarete începând cu 1 aprilie 2026 este de 584,025 lei/1.000 țigarete”, se arată în ordinul oficial, publicat marți, 31 martie 2026 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/31.III.2026.

În mod tradițional, astfel de majorări fiscale sunt transferate, cel puțin parțial, în prețul final plătit de consumatori.

Chiar dacă producătorii și retailerii pot absorbi o parte din costuri pe termen scurt, creșterea accizei pune inevitabil presiune pe scumpirea pachetelor de țigări

Acciza este una dintre principalele componente ale prețului final al țigaretelor, alături de TVA și costurile de producție.

Prin urmare, orice modificare a acesteia se reflectă rapid în piață, iar noua creștere vine să adauge presiune suplimentară asupra consumatorilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI