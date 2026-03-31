Se scumpesc din nou țigările: Guvernul Bolojan a crescut acciza cu peste 50 de lei
Românii care nu pot scăpa de viciul fumatului vor scoate din nou mai mulți bani din buzunar. De la 1 aprilie 2026, acciza la țigarete crește semnificativ, potrivit unui ordin emis de Ministerul Finanțelor.
Măsura vine în contextul calendarului fiscal asumat de România, însă efectul imediat va fi resimțit de consumatori, într-un moment în care costul vieții este deja ridicat.
Conform ordinului semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, acciza specifică la țigarete va ajunge la 584,025 lei pentru 1.000 de bucăți, față de nivelul actual de 543,81 lei.
Diferența este de peste 40 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 7,4%.
„Nivelul accizei specifice la țigarete începând cu 1 aprilie 2026 este de 584,025 lei/1.000 țigarete”, se arată în ordinul oficial, publicat marți, 31 martie 2026 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/31.III.2026.
În mod tradițional, astfel de majorări fiscale sunt transferate, cel puțin parțial, în prețul final plătit de consumatori.
Chiar dacă producătorii și retailerii pot absorbi o parte din costuri pe termen scurt, creșterea accizei pune inevitabil presiune pe scumpirea pachetelor de țigări
Acciza este una dintre principalele componente ale prețului final al țigaretelor, alături de TVA și costurile de producție.
Prin urmare, orice modificare a acesteia se reflectă rapid în piață, iar noua creștere vine să adauge presiune suplimentară asupra consumatorilor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Știri recente din categoria Actualitate
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026 | Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete în anul 2026
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026 | Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete în anul 2026 Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în anul 2026, prin Casa Națională de Pensii Publice, potrivit proiectului de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. […]
Calendar ortodox APRILIE 2026: Floriile, Sfintele Paști, Sfântul Gheorghe și Izvorul Tămăduirii, principalele sărbători religioase ale lunii
Calendar ortodox APRILIE 2026: Floriile, Sfintele Paști, Sfântul Gheorghe și Izvorul Tămăduirii, principalele sărbători religioase ale lunii În luna aprilie 2026, credincioșii ortodocși prăznuiesc mai multe sărbători cu cruce roșie. Este vorba de Floriile ortodoxe care pică în acest an pe data de 5 aprilie, Sfintele Paști pe data de 12 aprilie, Sfântul Gheorghe, sărbătorit […]
Radu Georgescu, despre economie: ,,România este în pom și pomul în aer. Ne rămâne doar să cumpărăm tei, să punem un ceai și să facem mișto și bășcălie”
Radu Georgescu, despre economie: ,,România este în pom și pomul în aer. Ne rămâne doar să cumpărăm tei, să punem un ceai și să facem mișto și bășcălie” Economistul Radu Georgescu este de părere că România este în pom și pomul în aer, când vorbim despre economie, iar românilor nu le rămțne decât să cumper […]
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va deveni pietonal
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
FOTO | 13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia
13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din...
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
PĂCĂLELI „de ţinut minte” de 1 APRILIE 2026. Eşti pus pe şotii? Vezi cele mai tari FARSE pe care le poţi face cunoscuţilor
Păcăleli de 1 Aprilie pentru: iubit, iubită, prieteni, părinți, colegi, mama, bunici, profesori. Farse de 1 Aprilie 2026, Ziua Păcălelilor....
Luna APRILIE: Ce trebuie să faci ca să ai un an liniştit şi prosper. Superstiţii şi obiceiuri în luna lui Prier
Luna APRILIE: Ce trebuie să faci ca să ai un an liniştit şi prosper. Superstiţii şi obiceiuri în luna lui...