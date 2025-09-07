Se schimbă zeci de mii de contoare de apă în Alba: Licitație de aproape 5 milioane de euro lansată de APA CTTA pentru achiziția de contoare cu citire la distanță
Compania Apa CTTA SA Alba a lansat, în 29 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor contoare inteligente de apă rece.
Concret, compania de apă din Alba dorește să achiziționeze contoare cu citire la distanță.
Asta în vederea înlocuirii contoarelor clasice existente în rețea în aria de acoperire a serviciilor de furnizare apă potabila din județ.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 24 de milioane de lei (aproape 5 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 6 octombrie 2025.
Detaliile achiziției:
*Achiziție contoare de apă de branșament, cu diametre nominale de Dn15-20 mm, fără piese în mișcare, tip ultrasonic, echipate cu module radio, cu protocol de comunicație WMbus (OMS, standard deschis de comunicație, care să permită integrarea în sistemul de citire existent al SC APA CTTA SA Alba (21.000 -40.000 de bucăți);
*Achiziție contoare de apă rece industriale, cu diametre nominale Dn 50-80-100, echipate cu module radio cu protocol de comunicație WMbus (OMS, standard deschis de comunicație, care să permită integrarea în sistemul de citire existent al SC APA CTTA SA Alba (34-50 de bucăți)
Compania de apă dorește, de asemenea, să valorice în sistem buy-back contoarele vechi, care vor fi scoase din uz.
