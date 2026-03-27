Actualitate

Se schimbă legea ANL: Cine va putea închiria de acum locuințele construite de stat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul Grădinarului

Persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţii administrativ-teritoriale vor avea dreptul la obţinerea unei locuinţe construite prin programele ANL destinate închirierii, se arată într-un proiect de lege adoptat de Senatul României.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Legea în vigoare prevede că tinerii până în 35 de ani şi specialiştii din învăţământ şi din sănătate au dreptul la locuinţe ANL construite pentru închiriere.

Proiectul prevede că, prin excepţie, şi persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţii administrativ-teritoriale vor avea dreptul la obţinerea unei astfel de locuinţe destinate închirierii.

„Prin excepţie, locuinţele pentru tineri destinate închirierii vor putea fi vândute către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea sunt amplasate numai la solicitarea acestora, cu condiţia achiziţiei întregului bloc sau a locuinţelor nevândute în situaţia în care a fost vândută vreo locuinţă”, mai stipulează proiectul.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru noua lege ANL

„Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia păstrării destinaţiei acestora. Valoarea de vânzare a blocului reprezintă valoarea de investiţie a construcţiei, actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul National de Statistică. Rata inflaţiei se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. În situaţia în care au fost vândute locuinţe către deţinătorii contractelor de închiriere, valoarea de investiţie se diminuează cu contravaloarea acestora”, mai prevede actul normativ.

Proiectul stabileşte că, „în situaţia în care titularii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL solicită cumpărarea acestora, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea sunt amplasate soluţionează cererile de vânzare cu respectarea tuturor condiţiilor din Legea nr. 152/1998, cu excepţia destinaţiei sumelor rezultate din vânzare, care constituie venituri ale autorităţilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.

Comisiile parlamentare de specialitate au introdus amendamente referitoare la indexarea valorii chiriei, după expirarea perioadei de 5 ani, însă raportul comisiilor a fost respins de plen. Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

