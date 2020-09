SCUZE publice din partea ministrului Muncii pentru femeia din Alba care a încasat timp de 16 ani pensie mai mică din cauza unei erori

Într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, își cere scuze femeii care timp de 16 ani, a primit o altă pensie, mai mică decât cea care i se cuvenea legal. Totul din cauza unui funcţionar care a trecut în sistem un cod greşit.

„Nu ați uitat cazul doamnei A.B. din județul Alba, pensionara căreia – deși i s-a calculat corect noua pensie la trecerea de la pensie anticipată la cea de limită de vârstă – nu i s-a făcut corect plata timp de 16 ani? Nici eu!

Alături de Casa Națională de Pensii și de parlamentarii liberali (Florin Roman) am modificat prevederea din lege. Am eliminat termenul de prescripție de 3 ani. De la intrarea în vigoare a noii prevederi, dacă o (nouă) decizie de pensie nu a fost pusă în plată în cuantum corect iar pensionarul sesizează acest aspect la un interval de timp mai mare de 3 ani, casa de pensii va fi obligată să plătească pensia integrală de la data înscrisă în decizia de pensie. Nu doar pentru o perioadă de 3 ani, cum se făcea până acum.

Sunt multe probleme. Parcă vin toate peste mine. Vechi și nerezolvate. Mici sau mai mari, le judec la fel. Nu renunț până nu se rezolvă. Cât de multe pot. Mă interesează schimbări de sistem, vreau să îndrept lucruri ca să nu se mai întâmple astfel de cazuri cum a fost cel al doamnei.

Modificarea pe care am reușit să o facem va ajuta și persoanele care aduc documente în completarea celor existente la dosarul de pensionare, în urma acestora urmând să beneficieze de un cuantum crescut al pensiei. Până acum oamenilor acestora li se acorda diferența de bani doar pentru 3 ani. Profund injust! Acum vor primii toți banii înapoi, de la momentul stabilirii noului drept de pensie!

Am convingerea că, de la rezolvarea acestor situații, sistemul se schimbă. La Alba am schimbat directorul

casei de pensii la scurtă vreme de la numirea mea în Guvern. Cum o fi putut el să stea liniștit (chiar cu capul la cutie) când cazul a arătat greșelile din perioada în care conducea Casa? Pe oamenii aceștia cărora nu le pasă (se vede din atitudine; nu am o problemă când văd recunoașterea greșelii și dorința de rezolvare) îi schimb sau declanșez procedurile administrative de evaluare. Oricum, indiferentă nu rămân pe principiul: lasă că trece timpul și se uită! Cei care își văd de treabă, nu au niciun motiv de îngrijorare. Facem treabă împreună! Indiferent de funcții, muncim îmoreună până îndreptăm problemele.

Îi cer, încă o dată, scuze doamnei A.B. Felul în care am înțeles să îi cer scuze domniei sale și celor care ar fi putut fi afectați a fost să rezolv problema ca să nu se mai întâmple!”, a scris ministrul Municii pe facebook.