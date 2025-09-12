SCUTUL PĂDURII în Alba: Peste 250 de metri cubi de material lemnos confiscați după o acțiune cu efective mărite pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic
Peste 250 de metri cubi de material lemnos confiscați în Alba după o acțiune cu efective mărite pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic
În perioada 10-11 septembrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
La acțiune, alături de polițiști, au participat specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 3 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos.
Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 5.000 de lei.
Totodată, a fost confiscată cantitatea de 268,67 metri cubi de material lemnos.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Ghid complet pentru “Masa Care Unește”: Informații utile despre acces și programul evenimentului de la Alba Iulia cu peste 10.000 de participanți A început numărătoarea inversă la Alba Iulia. Mai sunt doar câteva ore până la „Masa care Unește”, evenimentul care își propune să readucă orașul în Guinness World Records, de această dată pentru cea […]
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție Joi, 11 septembrie 2025, polițiștii de ordine publică din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 53 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, violență […]
Bărbat de 61 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru furt: A sustras mai multe produse de pe rafturile unui magazin
Bărbat de 61 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru furt: A sustras mai multe produse de pe rafturile unui magazin Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a fost reținut pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este...
Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto: Când începe această procedură
Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto În ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 a fost...
Știrea Zilei
VIDEO | Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară
Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară În zi aniversară, marcată în...
VIDEO | Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut
Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut O femeie...
Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Ghid complet pentru “Masa Care Unește”: Informații utile despre acces și programul evenimentului de la Alba Iulia cu peste 10.000...
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție
Bărbat de 53 de ani, din Aiud, REȚINUT: Și-a agresat și amenințat soția, încălcând un ordin de protecție Joi, 11...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...