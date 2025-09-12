SCUTUL PĂDURII în Alba: Peste 250 de metri cubi de material lemnos confiscați după o acțiune cu efective mărite pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic

Peste 250 de metri cubi de material lemnos confiscați în Alba după o acțiune cu efective mărite pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic

În perioada 10-11 septembrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 3 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos.

Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 5.000 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 268,67 metri cubi de material lemnos.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

