Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei

Miercuri 18 martie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 21 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, majoritatea la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 24.610 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 461,83 metri cubi de material lemnos, în valoare de 27.823 de lei.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Curier Județean

AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

19 martie 2026

De

AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție Miercuri, 18 martie 2026, în intervalul orar 16.00 – 20.00, polițiștii din municipiul Blaj și jandarmii au desfășurat o acțiune, pe raza comunelor Bucerdea Grânoasă și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Mihalț, REȚINUT după ce ar fi înșelat mai multe persoane într-un service neautorizat: A încasat 46.100 de lei fără să repare autoturismele

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

19 martie 2026

De

Tânăr din Mihalț, REȚINUT după ce ar fi înșelat mai multe persoane într-un service neautorizat: A încasat 46.100 de lei fără să repare autoturismele Un tânăr din Mihalț, de 23 de ani, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi pretins și primit de la mai multe persoane bani pentru a le repara […]

Citește mai mult

Curier Județean

Biciclist ,,beat mangă” din Teiuș, accidentat de un șofer care a deschis portiera fără sa se asigure: Polițiștii fac cercetări

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 martie 2026

De

Biciclist ,,beat mangă” din Teiuș, accidentat de un șofer care a deschis portiera fără sa se asigure: Polițiștii fac cercetări Un biciclist ,,beat mangă” din Teiuș a fost accidentat de un șofer care a deschis portiera fără sa se asigure. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 […]

Citește mai mult