Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei
Miercuri 18 martie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 21 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, majoritatea la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 24.610 de lei.
Totodată, a fost confiscată cantitatea de 461,83 metri cubi de material lemnos, în valoare de 27.823 de lei.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
