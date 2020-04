Școlile se vor redeschide TREPTAT și se în calcul înjumătățirea numărului de elevi din clase. Anunțul ministrului Educației, după consultările cu Klaus Iohannis

Monica Anisie,, Ministrul Educației, a anunțat miercuri seară, după consultările cu Klaus Iohannis despre redeschiderea școlilor, că revenirea elevilor la cursuri se va face treptat și că se ia în calcul înjumătățirea numărului de elevi din clase.

„A fost o întâlnire de lucru, am prezentat ce se întâmplă în statele UE și am prezentat care sunt planurile celorlalți miniștri din UE și am adus în discuție și modalitatea în care am putea reveni în curând la cursuri, dar fac o precizare, trebuie să ne gândim întâi de toate la siguranța copiilor noștri. Această redeschidere a cursurilor trebuie să fie una prudentă, controlată și treptată și în condiții de maximă siguranță pentru elevi și profesori”, a declarat Monica Anisie la Digi24.

Întrebată dacă ia în calcul reluarea cursurilor cu clase injumatatite si maxim 15 elevi in clasa, Monica Anisie a raspuns: ‘Da, bineinteles ca ne gandim (…) in orice stat, orice ministru a spus ca trebuie sa luam in calcul ca prezenta elevilor la cursuri sa nu cumva sa inrautateasca situatia imbolnavirilor’.

O altă variantă luată în calcul este reluarea școlii în primul rând pentru anii terminali. „Au luat in calcul specialistii din minister mai multe variante, inclusiv aceasta, ne-am gandit cu precadere la acesti elevi care au examene”, a zis Monica Anisie.

Sursa: stiripesurse.ro