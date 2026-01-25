Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final

Pentru a putea face școala de șoferi, toți cei care vor să se înscrie trebuie să țină cont de faptul că prețul final poate varia în funcție de: oraș, tipul de mașină pe care se face pregătirea, ritmul la care se progresează, dar și cât de bine își aleg pachetul inițial.

La prima vedere, multe școli afișează un tarif de bază, dar diferența reală o fac exact acele „mărunțișuri” care se adună: fișa medicală, avizul psihologic, taxa de permis, eventuale ore suplimentare și, uneori, trecerea la cutie automată.

Partea bună este că ai un control destul de mare asupra costului, dacă intri în proces cu o strategie simplă: compari pachetele pe aceleași criterii, întrebi din start ce este inclus și îți calculezi un buget realist și pentru „planul B” (ore suplimentare), nu doar pentru pachetul minim.

Tarife în 2026 și ce intră, de fapt, în prețul de bază

În marile orașe, tarifele tind să urce natural, din cauza costurilor mai mari cu flota, combustibilul, chiria și programările mai aglomerate. În practică, vei întâlni frecvent pachete standard în zona 3.000–3.800 lei, în funcție de școală și de ce promite ca dotări sau flexibilitate. Unele școli detaliază explicit trepte de preț pe aceeași pagină de tarife, de tipul 3.000, 3.500 sau 3.800 lei, în funcție de pachet și beneficii.

Diferențele nu țin doar de „brandul” școlii, ci și de ce primești concret: programare la ore, posibilitatea de reprogramare, simulări, acces la materiale, condiții de recuperare, locații și flotă. În plus, pregătirea minimă pentru categoria B este, de regulă, structurată pe partea teoretică și practică, iar unele școli comunică explicit formatul cu 24 de ore de legislație și 30 de ore de conducere practică, ceea ce te ajută să compari corect ofertele.

Dacă vrei cutie automată, bugetul crește aproape sigur. Pe piață există școli care afișează suplimente clare pentru automată, ceea ce poate ridica rapid totalul, mai ales dacă pornești de la un pachet deja scump. Înainte să alegi, verifică un detaliu care contează mult pe termen lung: pe ce tip de cutie vrei să rămâi confortabil după ce iei permisul, nu doar ce pare „mai ușor” la început.

Ore suplimentare, dosar medical și taxele care schimbă totalul

Orele suplimentare sunt, de multe ori, diferența dintre un buget „perfect pe hârtie” și costul real. Dacă nu te simți stăpân pe tine în trafic sau dacă ai avut pauze lungi între ședințe, e foarte probabil să vrei încă 2–6 ședințe în plus. Ca reper, există școli care afișează tarife de tipul 150 lei pentru o ședință suplimentară, iar în alte locuri prețurile pot urca în funcție de oraș și durată. Ai de câștigat dacă discuți din start cu instructorul despre un plan: câte ședințe crede că sunt necesare pentru nivelul tău și cum le programezi ca să nu pierzi progresul.

Apoi vin actele și taxele, care par mici separat, dar îți pot muta totalul cu câteva sute de lei. Pentru taxa de permis, reperul oficial este 89 lei, cu opțiuni de plată online sau prin canale consacrate. La zona medicală, fișa medicală pentru permis are un cost care variază în funcție de clinică, iar în practică poți găsi exemple concrete în jur de 150–200 lei sau 200 lei, în funcție de furnizor și oraș. Dacă adaugi și avizul psihologic, totalul pentru „pachetul de sănătate” poate urca ușor, așa că merită să întrebi școala dacă are parteneriate cu prețuri mai bune și dacă programările sunt rapide.

Ca să nu te coste scump detaliile, fă trei lucruri simple: cere lista completă a costurilor înainte să plătești avansul, întreabă ce se întâmplă dacă amâni ședințe (se reiau, se pierd, se plătesc), și pune deoparte un buffer pentru ore suplimentare. În multe cazuri, bufferul acesta este diferența dintre a te enerva pe final și a termina procesul fără stres inutil.

