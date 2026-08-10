Sport

Școala de Fotbal Valea Frumoasei, două victorii în amicale și 3 transferuri: E. Codrea, Hăprianu și Ispas

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 minute

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Școala de Fotbal Valea Frumoasei, două victorii în amicale și 3 transferuri: E. Codrea, Hăprianu și Ispas

Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șureanu Săsciori) a ridicat ștacheta în această vară, reușind 3 achiziții importante: fundașul cugirean Emanuel Codrea (Unirea DMO), mijlocașul George Hăprianu (Hidro Mecanica Șugag și Metalurgistul Cugir), respectiv atacantul Alexandru Ispas (CS Zlatna).

Citește și: ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene

Școala de Fotbal Valea Frumoasei, a avut, la prima participare în cel de-al patrulea eșalon fotbalistic (Superliga Alba), un parcurs extraordinar. Echipa de pe Valea Sebeșului a terminat campionatul pe poziția a șaptea, fiind singura care a învins în primăvară pe campioana Viitorul Sântimbru (deținătoarea eventului). Ba mai mult, inimoasa echipă la care activează Florin Pintilie a cedat la mare luptă în prima finală din istorie, de Cupa României, faza județeană, 1-2 (0-0), cu Viitorul Sântimbru, care a înscris golul victoriei în prelungiri.

Formația pregătită de Ovidiu Muntean a realizat și două victorii în disputele amicale, 3-2 cu CFR Simeria (acasă) și 3-1, în deplasare, cu Industria Galda de Jos, împotriva ocupantei locului secund punctând Sava, Nazarie și Tompi. Mai urmează amicale cu CSO Retezatul Hațeg (15 august) și Gloria Geoagiu (22 august), ambele în deplasare.

De asemenea, echipa secundă, care va activa în Liga 5 (locul secund, în Seria 2, campionatul anterior), a disputat două întâlniri de verificare, în care au evoluat 6 juniori (născuți 2010 și 2011).

Generația 2010/2011 de la ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei a cucerit, la nivel județean, 3 titluri, la Under 16 județean, Under 16 interjudețean și Under 15 interjudețean.

În plus 4 dintre echipieri au devenit golgheterii competițiilor respective: Darius Tompi – la Under 16 interjudețean, Edmund Baranyi – la Under 16 interjudețean; Ionuț Bota și Florin Pop – la Under 15 interjudețean.

foto: Școala de Fotbal Valea Frumoasei

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