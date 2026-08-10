Sport

Aiudeanul Bogdan Andone, iarăși piedică pentru campioană, lider temporar cu FC Argeș și desemnat antrenorul etapei!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 ore

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Aiudeanul Bogdan Andone, iarăși piedică pentru campioană, lider temporar cu FC Argeș și desemnat antrenorul etapei!!!

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a dat, din nou lovitura în Bănie, 1-0 cu campioana Universitatea Craiova.

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FC Argeș poate fi depășită doar de FCSB, dacă învinge la Sfântu Gheorghe, astăzi. Într-un alt duel, FC Botoșani – Corvinul Hunedoara, la vizitatori, integralist după 3 runde albaiulianul Florin Ilie

Este al doilea succes în 4 luni realizat de FC Argeș în fieful deținătoarei titlului, iar Bogdan Andone se bucură de aprecieri unanime. A treia victorie consecutivă în stil italian a „vulturilor verzi”, care sunt o veritabilă „bestia nera” pentru olteni și au urcat pe prima poziție în Superliga, cu 9 puncte din 12 posibile, un parcurs senzațional! La acest meci, unul dintre asistenți a fost albaiulianul Alexandru Vodă (președintele Comisiei Județene a Arbitrilor Alba), acesta fiind delegat săptămâna trecută, în Cehia, în Europa League, la Hradec Kralove – Beșiktas Istanbul (0-1).

Constanță remarcabilă pentru zlătneanul Andrei Mărginean pentru Dinamo (4-0 cu FC Voluntari), acesta nelipsind deloc din distribuția „câinilor roșii” în stagiunea curentă.

CFR Cluj a solicitat, pentru a pregăti (senzațional de-a dreptul) dubla europeană cu Tromsø, în tur 0-5, în „Gruia”, amânarea derby-ului Ardealui cu rivalii de la „U” Cluj (care au legat ieri un amical cu Metalurgistul Cugir).

După aceată umilință a fost instalat circarul Marius Șumudică, în locul portughezului Antonio Costa. Au avut astfel rundă liberă aiudeanul Andrei Cordea (golgheter, cu 3 reușite în 229 de minute) și Alexandru Țîrlea (fundașul din Petrești) – la CFR, respectiv abrudeanul Ovidiu Bic (210 de minute în acest sezon) – la „șepcile roșii”

„Lantena roșie” FK Csikszereda Miercurea Ciuc rămâne fără agoniseală, cu eșecuri pe linie, după 2-3 la Ovidiu, cu Farul Constanța. La vizitatori a intrat în ultimele 14 minute Răzvan Trif, fotbalistul din Jidvei (187 de minute strânse în 3 jocuri, doar rezervă precedenta etapă)! La ciucani este legitimat și blăjeanul Victor Oniga (n. 2010), iar la FC Argeș, în lotul lărgit, se regăsește aiudeanul Iulian Moldovan (n. 2008).

A căzut reduta imbatibilității pentru Oțelul Galați, 0-1 la Ploiești, în actul secund gălățenii (două remize în ultimele 3 întâlniri) ratând egalarea, după un penalty irosit de P. Nuno (63).

FCSB la egalitate cu Rapid sunt singurele formații imbatabile. La polul opus, ultimele 3 clasate, FC Botoșani și UTA Arad (două puncte) și FK Csikszereda, fără succes în stagiunea curentă.

Foto: SportPictures

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