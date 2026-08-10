Aiudeanul Bogdan Andone, iarăși piedică pentru campioană, lider temporar cu FC Argeș și desemnat antrenorul etapei!!!
Aiudeanul Bogdan Andone, iarăși piedică pentru campioană, lider temporar cu FC Argeș și desemnat antrenorul etapei!!!
Antrenorul aiudean Bogdan Andone a dat, din nou lovitura în Bănie, 1-0 cu campioana Universitatea Craiova.
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FC Argeș poate fi depășită doar de FCSB, dacă învinge la Sfântu Gheorghe, astăzi. Într-un alt duel, FC Botoșani – Corvinul Hunedoara, la vizitatori, integralist după 3 runde albaiulianul Florin Ilie
Este al doilea succes în 4 luni realizat de FC Argeș în fieful deținătoarei titlului, iar Bogdan Andone se bucură de aprecieri unanime. A treia victorie consecutivă în stil italian a „vulturilor verzi”, care sunt o veritabilă „bestia nera” pentru olteni și au urcat pe prima poziție în Superliga, cu 9 puncte din 12 posibile, un parcurs senzațional! La acest meci, unul dintre asistenți a fost albaiulianul Alexandru Vodă (președintele Comisiei Județene a Arbitrilor Alba), acesta fiind delegat săptămâna trecută, în Cehia, în Europa League, la Hradec Kralove – Beșiktas Istanbul (0-1).
Constanță remarcabilă pentru zlătneanul Andrei Mărginean pentru Dinamo (4-0 cu FC Voluntari), acesta nelipsind deloc din distribuția „câinilor roșii” în stagiunea curentă.
CFR Cluj a solicitat, pentru a pregăti (senzațional de-a dreptul) dubla europeană cu Tromsø, în tur 0-5, în „Gruia”, amânarea derby-ului Ardealui cu rivalii de la „U” Cluj (care au legat ieri un amical cu Metalurgistul Cugir).
După aceată umilință a fost instalat circarul Marius Șumudică, în locul portughezului Antonio Costa. Au avut astfel rundă liberă aiudeanul Andrei Cordea (golgheter, cu 3 reușite în 229 de minute) și Alexandru Țîrlea (fundașul din Petrești) – la CFR, respectiv abrudeanul Ovidiu Bic (210 de minute în acest sezon) – la „șepcile roșii”
„Lantena roșie” FK Csikszereda Miercurea Ciuc rămâne fără agoniseală, cu eșecuri pe linie, după 2-3 la Ovidiu, cu Farul Constanța. La vizitatori a intrat în ultimele 14 minute Răzvan Trif, fotbalistul din Jidvei (187 de minute strânse în 3 jocuri, doar rezervă precedenta etapă)! La ciucani este legitimat și blăjeanul Victor Oniga (n. 2010), iar la FC Argeș, în lotul lărgit, se regăsește aiudeanul Iulian Moldovan (n. 2008).
A căzut reduta imbatibilității pentru Oțelul Galați, 0-1 la Ploiești, în actul secund gălățenii (două remize în ultimele 3 întâlniri) ratând egalarea, după un penalty irosit de P. Nuno (63).
FCSB la egalitate cu Rapid sunt singurele formații imbatabile. La polul opus, ultimele 3 clasate, FC Botoșani și UTA Arad (două puncte) și FK Csikszereda, fără succes în stagiunea curentă.
Foto: SportPictures
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