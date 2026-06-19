ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene

ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei a cucerit 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene Generația 2010/2011 de la ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei a cucerit, la nivel județean, 3 titluri, la Under 16 județean, Under 16 interjudețean și Under 15 interjudețean

Respectiva grupă are 24 de jucători, fiind pregătită de antrenorii Călin Avram și Marian Cristea, împreună cu Ioan Mihalcea – preparator fizic și Mircea Țîrlea – antrenor cu portarii.

Tinerii jucători și-au depășit performanțele din sezonul anterior când au câștigat două titluri de campioană. Au fost marcate 220 de goluri și primite 63.

În plus 4 dintre jucătpri au devenit golgheterii competițiilor respective: Darius Tompi – la Under 16 interjudețean, Edmund Baranyi – la Under 16 interjudețean; Ionuț Bota și Florin Pop – la Under 15 interjudețean.

„Felicitări tuturor jucătorilor, antrenorilor și părinților pentru implicare, seriozitate și dedicare! Aceste rezultate sunt răsplata muncii depuse zi de zi și demonstrează că această generație se află pe un drum foarte bun. Mulțumim președintelui Florin Pintilie, pentru susținerea și condițiile oferite în dezvoltarea acestor tineri sportivi. Cinci titluri de campioană în ultimele două sezoane reprezintă o performanță remarcabilă și o confirmare a valorii generației 2010-2011!”, este mesajul transmis de reprezentanții clubului de pe Valea Sebeșului. Foto: ACS Valea Frumoasei

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