ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene
ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei a cucerit 3 titluri, într-un sezon, cu generația 2010/2011 | Patru golgheteri în competițiile județene
Citește și: 21 iunie 2026 | Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!”
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Cazul „Ștefăneștii de Jos & FRF”: Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulate de CSM Unirea Alba Iulia, respinse ca inadmisibile. Încă o amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă, din nou absent Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului, formulate de CSM Unirea Alba Iulia, în cauza „creditor Dănăilă David-Andrei – debitor CSL […]
21 iunie 2026 | Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!”
Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!” ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei organizează un eveniment special în care fotbalul și solidaritatea se întâlnesc pentru o cauză nobilă. „21 de echipe […]
Campionatul Munților Apuseni 2026, la start, cu o noutate… turneu rezervat orașelor | Bistra, dublă campioană în ediția precedentă
Campionatul Munților Apuseni 2026, la start, cu o noutate… turneu rezervat orașelor | Bistra, dublă campioană în ediția precedentă Campionatul Munților Apuseni 2026, îndrăgita competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba și Consiliul Județean, se pregătește de start, cu o mare noutate. Citește și: Bistra, dublă câştigătoare a Campionatului Munţilor Apuseni | Laureaţii unei […]
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