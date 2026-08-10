Curier Județean

A condus fără permis și a fost oprit în trafic de polițiștii din Câmpeni. Șofer din județul Sălaj, cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

De

A condus fără permis și a fost oprit în trafic de polițiștii din Câmpeni. Șofer din județul Sălaj, cu dosar penal

Un șofer din Sălaj s-a urcat la volan fără permis și a fost oprit în trafic de polițiștii din Câmpeni. S-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 august 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe raza localității Horea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Buciumi, județul Sălaj.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

10 august 2026

De

Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-masa, în jurul orei 18.00, la Drâmbar. Intervin pompierii din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în Drâmbar, comuna Ciugud. Suprafața afectată de incendiu este de […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă așteptăm la donare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

10 august 2026

De

10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă așteptăm la donare” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat luni, 10 august 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupele A pozitiv și A negativ.  „Avem nevoie […]

Citește mai mult

Curier Județean

Apă ,,cu porția” în mai multe zone din Alba: Din cauza consumului ridicat din această perioadă, în comuna Berghin și alte câteva localități, apa potabilă se furnizează după program

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

10 august 2026

De

Apă ,,cu porția” în mai multe zone din Alba: Din cauza consumului ridicat din această perioadă, în comuna Berghin și alte câteva localități, apa potabilă se furnizează după program SC Apa CTTA SA Alba, de comun acord cu primăriile unităților administrativ-teritoriale afectate, a stabilit un program temporar de furnizare a apei potabile, în scopul refacerii […]

Citește mai mult