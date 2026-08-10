A condus fără permis și a fost oprit în trafic de polițiștii din Câmpeni. Șofer din județul Sălaj, cu dosar penal
A condus fără permis și a fost oprit în trafic de polițiștii din Câmpeni. Șofer din județul Sălaj, cu dosar penal
Un șofer din Sălaj s-a urcat la volan fără permis și a fost oprit în trafic de polițiștii din Câmpeni. S-a ales cu dosar penal.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 august 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe raza localității Horea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Buciumi, județul Sălaj.
Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
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