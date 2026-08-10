10-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maximele urcă până la 37 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale
10-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maximele urcă până la 37 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale
Meteorologii ANM au emis luni dimineața noi avertizări meteo valabile în perioada 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00, în Alba și alte județe din țară.
Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri (12 august) în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37…39 de grade.
Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului.
Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22…23 de grade.
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În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, temporar vor fi intensificări ale vântului în vestul și sud-estul teritoriului, în general cu viteze de 40…50 km/h. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (11 august), izolat în zona Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar miercuri (12 august) local în zona de munte, în sud-vest și centru.
COD GALBEN 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00
Luni (10 august), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…34 de grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și 35…36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21…23 de grade în Dealurile de Vest.
COD GALBEN 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10
Marți (11 august), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18…20 de grade.
COD PORTOCALIU 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10
În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19…21 de grade.
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