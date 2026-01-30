Schimbări pentru opționalele în școli. Ce au de spus elevii și părinții
Schimbări importante apar în noul an școlar. Elevii și părinți vor avea un cuvânt de spus important, în următoarele 10 zile, în ceea ce privește modificările pentru noul curriculum. Un nou proiect a fost deja lansat în consultarea publică și prevede o serie de noutăți.
Una dintre cele mai importante noutăţi este faptul că opţionalele nu vor mai fi organizate doar la nivel de clasă, ci pe grupe de elevi. Asta înseamnă că, elevi din clase diferite, dar cu interese comune pot participa la acelaşi curs opţional.
O altă schimbare importantă este introducerea co-predării. Mai exact, doi sau chiar mai mulţi profesori pot susţine împreună un opţional interdisciplinar, fie simultan, fie pe rând. Scopul e ca elevii să beneficieze de lecţii mai bine structurate şi de perspective diferite asupra aceleaşi teme.
Proiectul clarifică şi modul în care sunt consultaţi elevii şi părinţii atunci când se stabilesc opţionalele, astfel încât alegerile să reflecte mai bine dorinţele şi interesele lor. În plus, şcolile trebuie să monitorizeze şi să evalueze impactul acestor cursuri. În general, un opţional va fi proiectat pentru durata unui an şcolar cu o oră pe săptămână.
Documentul se află acum în consultare publică, iar cei interesaţi pot trimite propuneri şi sugestii către Ministerul Educaţiei.
