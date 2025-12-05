Rămâi conectat

Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate

Rebecca Buzdugan

acum o oră

Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri seara o lege care aduce schimbări importante pentru șoferii care dețin polițe RCA și pentru păgubiții asigurătorilor intrați în faliment, precum City Insurance sau Euroins. Conform noilor reguli, persoanele grav rănite sau rudele celor decedați în accidente rutiere provocate de șoferi asigurați la aceste companii vor fi despăgubite cu prioritate de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

În plus, foștii clienți Euroins care și-au denunțat polițele (nu doar RCA) și nu au primit încă diferența de primă vor primi plata cu prioritate.

Schimbările majore pentru FGA:

* Plafonul de 500.000 de lei, existent anterior pentru fiecare contract RCA, a fost eliminat.

* Păgubiții pot solicita daune care depășesc limita precedentă de la FGA, în conformitate cu cerințele UE.

* Fondul va plăti în limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA implicat în accident, adică cea mai mare valoare dintre limita prevăzută de legislația locală și cea din contractul RCA.

În prezent, asigurătorul RCA este obligat să achite despăgubiri de până la 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și decese și 1,22 milioane de euro pentru daune materiale. Dacă compania intră în faliment, FGA intervenea anterior doar până la 500.000 de lei pe contract.

Cine beneficiază de excepții și prioritate la plată

Articolul VI al noii legi prevede că excepțiile se aplică pentru:

* Descendenții minori sau cei aflați la studii până la 26 de ani ai persoanelor decedate în accidente rutiere;

* Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă;

Cererile de plată formulate pe baza titlurilor executorii împotriva asigurătorilor în faliment, prin care asigurătorul este obligat la plata unor rente lunare;

Cererile de plată privind restituirea primelor de asigurare neplătite.

La articolul 15, alin. 1^2, legea prevede că toate aceste cereri „trebuie evidențiate pe liste separate care se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plățile creanțelor de asigurări către creditorii de asigurări”.

Surse din ASF au precizat miercuri seara pentru HotNews că „toate aceste prevederi excepționale se vor aplica și păgubiților City și Euroins”.

Lege adoptată după aproape un an de întârziere

Proiectul a fost adoptat de Parlament pe 12 noiembrie 2025, după o întârziere de aproape un an și numeroase amânări la Camera Deputaților, for decizional. Senatul adoptase proiectul încă din martie 2024.

Astfel, legea promulgată de președintele Nicușor Dan aduce prioritate la despăgubiri și elimină limitele vechi, protejând atât victimele accidentelor rutiere, cât și foștii clienți ai asigurătorilor falimentați.

