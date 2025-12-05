Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri seara o lege care aduce schimbări importante pentru șoferii care dețin polițe RCA și pentru păgubiții asigurătorilor intrați în faliment, precum City Insurance sau Euroins. Conform noilor reguli, persoanele grav rănite sau rudele celor decedați în accidente rutiere provocate de șoferi asigurați la aceste companii vor fi despăgubite cu prioritate de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).
În plus, foștii clienți Euroins care și-au denunțat polițele (nu doar RCA) și nu au primit încă diferența de primă vor primi plata cu prioritate.
Schimbările majore pentru FGA:
* Plafonul de 500.000 de lei, existent anterior pentru fiecare contract RCA, a fost eliminat.
* Păgubiții pot solicita daune care depășesc limita precedentă de la FGA, în conformitate cu cerințele UE.
* Fondul va plăti în limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA implicat în accident, adică cea mai mare valoare dintre limita prevăzută de legislația locală și cea din contractul RCA.
În prezent, asigurătorul RCA este obligat să achite despăgubiri de până la 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și decese și 1,22 milioane de euro pentru daune materiale. Dacă compania intră în faliment, FGA intervenea anterior doar până la 500.000 de lei pe contract.
Cine beneficiază de excepții și prioritate la plată
Articolul VI al noii legi prevede că excepțiile se aplică pentru:
* Descendenții minori sau cei aflați la studii până la 26 de ani ai persoanelor decedate în accidente rutiere;
* Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă;
Cererile de plată formulate pe baza titlurilor executorii împotriva asigurătorilor în faliment, prin care asigurătorul este obligat la plata unor rente lunare;
Cererile de plată privind restituirea primelor de asigurare neplătite.
La articolul 15, alin. 1^2, legea prevede că toate aceste cereri „trebuie evidențiate pe liste separate care se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plățile creanțelor de asigurări către creditorii de asigurări”.
Surse din ASF au precizat miercuri seara pentru HotNews că „toate aceste prevederi excepționale se vor aplica și păgubiților City și Euroins”.
Lege adoptată după aproape un an de întârziere
Proiectul a fost adoptat de Parlament pe 12 noiembrie 2025, după o întârziere de aproape un an și numeroase amânări la Camera Deputaților, for decizional. Senatul adoptase proiectul încă din martie 2024.
Astfel, legea promulgată de președintele Nicușor Dan aduce prioritate la despăgubiri și elimină limitele vechi, protejând atât victimele accidentelor rutiere, cât și foștii clienți ai asigurătorilor falimentați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare Goana după reduceri și cadouri în acest sezon poate veni la pachet cu riscuri majore pentru portofelul și datele personale ale românilor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind înmulțirea magazinelor false […]
PENSII 2025 | Cum se calculează dacă ai perioade necontributive. Ce sunt și cum influențează pensia
Cum se calculează pensia dacă ai perioade necontributive. Ce sunt și cum influențează pensia Potrivit Legii nr. 360/2023, activă din 1 septembrie 2024, stagiul de cotizare nu este egal doar cu perioada de contribuție. Calculul pensiei integrează oficial și perioadele necontributive, aspect esențial reglementat de noul cadru legislativ. Potrivit legislației, stagiul de cotizare reprezintă totalitatea […]
ICCJ dorește să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistraților
ICCJ dorește să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la proiectul care stabilește pensiile magistraților Intenţia de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor a fost anunțată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, joi, 4 decembrie. „La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare
Avertisment DNSC: Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate pot transforma entuziasmul rapid în pierderi financiare Goana după...
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate
Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: Plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat, iar victimele primesc despăgubiri cu prioritate...
Știrea Zilei
VIDEO | Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun
Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și...
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul!
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul Există în viață momente rare, miraculoase, aproape la...
Curier Județean
,,Marea Unire în numismatică, filatelie și medalistică”: Prima manifestare cultural-științifică a Societății Numismatice Române în Orașul Unirii
,,Marea Unire în numismatică, filatelie și medalistică”: Prima manifestare cultural-științifică a Societății Numismatice Române în Orașul Unirii Cu ocazia sărbătoririi...
VIDEO | INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență
INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență Un incendiu a izbucnit, joi, 4...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
5 decembrie | Ziua Internaţională a Voluntarilor: ”Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate unul cu celălalt”
5 decembrie | Ziua Internaţională a Voluntarilor: ”Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate...
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...