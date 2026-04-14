Schimbarea Guvernului maghiar va pune și mai multă presiune economică și socială pe țara noastră. Economist: „Vor fi și mai multe motive pentru investiții în Ungaria în detrimentul României”

„Vor fi și mai multe motive pentru investiții în Ungaria în detrimentul României. Schimbarea Guvernului în Ungaria va pune și mai multă presiune economică și socială pe România”, afirmă economistul Radu Georgescu.

„Uraa!!! Am văzut oameni care se bucură că s-a schimbat Guvernul din Ungaria. Dar această schimbare va pune și mai multa presiune economică și sociala pe România.

Îți explic de ce. Să începem:

Timp de 30 de ani România a fost comparată cu Bulgaria. Dar în ultimii ani Bulgaria s-a detașat economic de România. În 2026 dacă faci comparația între Bulgaria și România îi jignești pe bulgari. Bulgaria are inflație de 3%.

Populația și firmele bulgărești plătesc dobânzi la credite de 4%. Economia și consumul cresc spectaculos în 2026 în Bulgaria. Bonus: Bulgaria a trecut la euro în 2026.

Acum din punct de vedere economic România este exact inversul Bulgariei. În 2026 România are cea mai mare inflație din Europa. Populația și firmele românești plătesc cele mai mari dobânzi la credite din Europa. Economia și consumul din România se prăbușesc în 2026.

În ultimii ani partenerul de comparație pentru România a devenit Ungaria. Și în Ungaria este inflație. Și în Ungaria populația și firmele plătesc dobânzi mari la credite.

Schimbarea Guvernului din Ungaria a făcut o magie economică. Ieri (n.a. luni, 13 aprilie 2026), cotațiile dobânzilor plătite de Ungaria au scăzut cu aproape 10%. Ungaria redevine o țară prietenoasă pentru investitori. Barclays, una dintre cele mai mari bănci de investiții de pe planeta Pământ, a recomandat clienților să vândă titlurile de stat ale României și să cumpere titlurile de stat ale Ungariei.

Daca până acum multe investiții străine se opreau la vest de România, acum, după schimbarea Guvernului din Ungaria, sunt și mai multe motive pentru care să învestești în Ungaria în detrimentul României.

Eu am zero interes pentru politică. Eu cred că în Romania nu sunt partide de dreapta sau de stânga. De fiecare data când votăm în România este o loterie. Mereu încercăm să votăm răul cel mai mic. Totuși, cred ce spun americanii despre politică și procesul de votare: “It’s just the economy, stupid” (“E doar economie, prostule”). Acest slogan spune că pe planeta Pământ oamenii votează cu un ochi în portofel și cu un ochi la lista de politicieni. Pe oameni îi interesează în primul rând dacă au bani să-și întrețină copiii și familia.

În Ungaria oamenii au votat duminică și cu un ochi în portofel. Și au votat schimbarea, deoarece vor o viață mai bună. La fel vor face și românii la următoarele alegeri. Vor vota schimbarea, deoarece vor o viață mai bună. Dar direcția schimbării din România va fi total diferită față de direcția schimbării din Ungaria.

Uraa!! S-a schimbat Guvernul din Ungaria”, a scris Radu Georgescu, marți, 14 aprilie 2026, pe Facebook.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ) – Steagul Ungariei

