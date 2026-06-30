Performanță extraordinară pentru elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: Calificare în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe ,,Crizantema de Aur”
Performanță extraordinară pentru elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: Calificare în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe ,,Crizantema de Aur”
Elevul Antonie Camară de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită. S-a calificat în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe ,,Crizantema de Aur”.
Elevul a fost coordonat de doamna profesoară Georgeta Pluta.
,,Felicitări elevului nostru Antonie Camară (prof. Georgeta Pluta) pentru calificarea în etapa finală a Festivalului Național de Romanțe ,,Crizantema de Aur”. Succes!”, se arată într-un mesaj publicat de Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.
Festivalul național de romanțe „Crizantema de Aur” este un eveniment muzical ce are loc an de an în Târgoviște. Evenimentul este organizat de către Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, în colaborare cu Centrul Cultural pentru UNESCO ”Cetatea Romanței“ Târgoviște.
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