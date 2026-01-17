Schimbare majoră de vreme în Europa: La Niña a început să se prăbușească. Urmează o iarnă 2026-2027 cu potențial mai mare pentru fenomene extreme
Schimbare majoră de vreme în Europa: La Niña a început să se prăbușească. Urmează o iarnă 2026-2027 cu potențial mai mare pentru fenomene extreme
Schimbare majoră de vreme în Europa: La Niña începe să se destrame rapid în Pacific, iar acest lucru va schimba semnificativ tiparele meteo în Europa în lunile următoare și mai ales în iarna 2026-2027, scrie severe-weather.eu.
Specialiștii în climă avertizează că actuala fază rece a fenomenului ENSO se apropie de final, iar până la toamnă este foarte probabilă trecerea spre un nou episod El Niño, cu efecte majore asupra circulației atmosferice la nivel global.
În ultimele luni, Oceanul Pacific tropical a fost dominat de La Niña, o fază caracterizată de ape mai reci decât normalul. Datele recente arată însă că aceste anomalii reci încep să slăbească dinspre vest, pe fondul unor schimbări ample de presiune și al modificării vânturilor alizee. Practic, sistemul climatic global intră într-o etapă de „resetare”.
Deși răcirea oceanului se diminuează, influența La Niña asupra atmosferei nu dispare imediat. Efectele ei vor continua să se simtă până la începutul primăverii, inclusiv în Europa. În această perioadă, circulația atmosferică favorizează un flux vestic mai activ peste continent, ceea ce înseamnă, în general, temperaturi mai ridicate decât media sezonului în vestul și centrul Europei.
Prognozele sezoniere pentru intervalul februarie-aprilie confirmă acest scenariu: aer mai blând adus dinspre Atlantic, ierni mai puțin severe în vestul Europei și un început de primăvară relativ cald pentru multe regiuni. Acest tipar este tipic finalului unei faze La Niña.
Schimbarea majoră vine însă din adâncul oceanului. Sub suprafața Pacificului, la câteva sute de metri adâncime, s-a format deja un bazin extins de apă mai caldă, care avansează spre est. Acest „rezervor” de căldură este unul dintre cele mai clare semne că La Niña își pierde forța și că un episod El Niño se află în pregătire.
Modelele climatice pe termen lung indică o tranziție rapidă: La Niña se va încheia complet în următoarele luni, iar până în vara lui 2026 este de așteptat apariția unei faze El Niño, care ar putea deveni bine definită până în toamnă. Există un consens ridicat între principalele centre de prognoză internaționale, ceea ce crește gradul de încredere în acest scenariu.
Pentru Europa, impactul unui El Niño se vede mai ales iarna
Spre deosebire de La Niña, El Niño modifică traiectoria curenților de aer din Atlantic și poate deschide culoare de aer rece către sudul și centrul continentului. Statistic, acest lucru crește șansele de episoade reci și de ninsori mai consistente în zone care, în ultimii ani, au avut ierni mai blânde, inclusiv în părți din Europa Centrală și de Sud-Est.
Totuși, specialiștii subliniază că aceste efecte nu sunt uniforme și nu garantează automat ierni grele peste tot. Europa este influențată de mai mulți factori locali și regionali, iar ENSO acționează mai degrabă ca un „amplificator” al unor tipare deja existente.
Cert este că perioada de tranziție dintre La Niña și El Niño va aduce o variabilitate mai mare a vremii. După o primăvară relativ blândă, continentul ar putea intra într-un nou ciclu climatic, cu contraste mai accentuate și un potențial mai mare pentru fenomene extreme în sezonul rece 2026-2027.
Meteorologii spun că următoarele luni vor fi esențiale pentru a înțelege cât de puternic va deveni noul El Niño și ce efecte concrete va avea asupra Europei.
Foto: severe-weather.eu
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Polițiștii locali vor utiliza BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Legea a fost promulgată
Polițiștii locali vor utiliza BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Legea a fost promulgată Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu a fost promulgată de Nicușor Dan. […]
Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut
Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut Inflația în România a atins 7,3% în perioada ianuarie – decembrie 2025, cele mai mari creșteri fiind înregistrate începând din vară, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energie și au fost majorate cotele de TVA. Astfel, […]
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este destul de generoasă. Legislația prevede și zile libere pentru evenimente personale, situații speciale sau condiții excepționale, drepturi pe care mulți salariați nu le cunosc pe deplin, pe lângă sărbătorile legale. Care sunt sărbătorile legale în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbare majoră de vreme în Europa: La Niña a început să se prăbușească. Urmează o iarnă 2026-2027 cu potențial mai mare pentru fenomene extreme
Schimbare majoră de vreme în Europa: La Niña a început să se prăbușească. Urmează o iarnă 2026-2027 cu potențial mai...
Polițiștii locali vor utiliza BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Legea a fost promulgată
Polițiștii locali vor utiliza BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Legea a fost promulgată Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea...
Știrea Zilei
VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România” Două...
UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate O explozie puternică a...
Curier Județean
FOTO | Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”
Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să demoleze Cetatea din Alba Iulia
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să...
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la data de 17 ianuarie...