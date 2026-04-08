Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia

Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării deciziei CNA privind retragerea licenței postului Realitatea Plus. Deși hotărârea nu este definitivă, aceasta este executorie, astfel că televiziunea își poate continua emisia până la pronunțarea unei decizii finale.

Decizia instanței este deja vizibilă în sistemul public al portalurilor de judecată, confirmând oficial că măsura CNA nu mai produce efecte, cel puțin temporar. Hotărârea este executorie, ceea ce înseamnă că produce efecte imediat.

„Ora estimata: 15:00

Complet: 10-Completul 4 Fond Achiziţii Publice

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.

Document: Hotarâre 08.04.2026”, conform portalului instanței.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI