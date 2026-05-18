FOTO | Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo” 2026 la Taekwondo WT

Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo” 2026 la Taekwondo WT

Rezultat sportiv de excepție pentru Ilinca Petric, tânără sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia. 

Ilinca Petric, care este elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, s-a clasat pe locul I la competiția „Cupa Dinamo” la Taekwondo WT, ediția a IV-a, desfășurată duminică, 17 mai 2026, la București.

„Ilinca a concurat la categoria Cadeți F -51 kg, A class, demonstrând ambiție, disciplină și multă determinare!

Felicitări Ilincăi pentru această performanță deosebită, antrenorilor pentru îndrumarea oferită și părinților pentru susținerea permanentă!

Mult succes în competițiile viitoare!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

