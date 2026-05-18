Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China

Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a jucat, luni, 18 mai 2026, pe terenul 8 de la Roland Garros, cu chinezoaica Hanyu Guo (28 de ani împliniți chiar în ziua partidei, 168 WTA).

Hanyu Guo s-a impus în 2 seturi, cu 7-5, 6-0.

Meciul a durat aproximativ o oră și 40 de minute.

Miriam Bulgaru (27 de ani, 235 WTA) a evoluat pentru a treia oară în calificări la Roland Garros.

Nu a reușit, însă, niciodată până acum să urce pe tabloul principal.

