Bărbat din Șpring, cercetat după ce a fost oprit la volanul unei mașini pe o stradă din Sebeș. Ce au descoperit polițiștii

Conform IPJ Alba, la data de 17 mai 2026, în jurul orei 17.15, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din comuna Șpring, județul Alba.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că autorizația provizorie de circulație a autoturismului este expirată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neîmatriculat.

