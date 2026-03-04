SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele și un cuțit. Ce s-a întâmplat

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat violent un alt bărbat într-un imobil din municipiul Aiud.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, conflictul a izbucnit pe fondul unor discuții contradictorii, iar victima a suferit leziuni ce necesită până la 50 de zile de îngrijiri medicale.

Conform procurorilor, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 1 spre 2 martie 2026. În timpul altercației, inculpatul ar fi lovit victima în mod repetat cu pumnii și picioarele, iar ulterior ar fi rănit-o cu un cuțit în zona antebrațului stâng. Leziunile provocate necesită 45–50 de zile de îngrijiri medicale. Persoana a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

În cursul zilei de 03.03.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat (aflat în stare de reținere pe o durată de 24 ore) pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 1, 2 și 2 ind. 1 lit. d) din Codul penal.

În data de 03.03.2026, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pe o durată de 30 zile.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

În noaptea de 01/02.03.2026, în timp ce se aflau într-un imobil din mun. Aiud, pe fondul unor discuții în contradictoriu, între inculpat și persoana vătămată (ambii de sex masculin) a izbucnit un conflict spontan în care inculpatul a lovit în mod repetat victima cu pumnii și picioarele, iar ulterior i-a aplicat o lovitură cu un cuțit la nivelul antebrațului stâng, cauzând victimei leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare 45-50 de zile de îngrijiri medicale, fără să îi pună în pericol viața.

Inculpatul, în vârstă de 40 de ani, are antecedente penale care nu atrag starea de recidivă și a fost cercetat și în alte dosare penale pentru comiterea unor infracțiuni de violență cu un grad mai redus de periculozitate.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI