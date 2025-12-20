SCANDAL la Roșia Montană: O tânără din Cluj și un adolescent din Dăroaia, ambii de 19 ani, REȚINUȚI de polițiști după ce au bătut trei persoane într-un local

O tânără din Cluj și un adolescent din Dăroaia, ambii de 19 ani, au fost reținuți de polițiști după ce au bătut trei persoane într-un local din Roșia Montană.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 decembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montană au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Dăroaia, județul Alba și o tânără de 19 ani, din localitatea Mănășturel, județul Cluj, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 18 decembrie 2025, în jurul orei 17.00, în timp ce se aflau în incinta unui local din comuna Roșia Montană, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, cei doi tineri ar fi agresat fizic trei persoane, în vârstă de 30, 32 și 40 de ani și ar fi tulburat astfel ordinea și liniștea publică.

În cursul zilei de azi, 20 decembrie 2025, tinerii vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

