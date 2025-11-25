Scandal într-un local din Alba Iulia: Un client beat l-ar fi agresat fizic pe proprietar și pe agentul de pază. A fost reținut de polițiști

Un bărbat de 48 de ani din Alba Iulia a fost reținut pe 24 noiembrie 2025, după ce, pe 22 noiembrie, a sărit la bătaie cu agentul de pază și administratorul unui local din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 48 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate, a reieșit că, la data de 22 noiembrie 2025, în timp ce se afla în incinta unui local din Alba Iulia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii legate de părăsirea localului, bărbatul ar fi agresat fizic un bărbat de 56 de ani, în calitate de agent de pază și un bărbat de 57 de ani, în calitate de administrator al localului.

Cercetările sunt continuate.

