SCANDAL într-o locuință din Cugir: Un bărbat de 49 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a lovit partenera cu pumnii în față și i-a spart telefonul. A fost emis și ordin de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Un bărbat de 49 de ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști după ce și-a lovit partenera cu pumnii în față și i-a spart telefonul. A fost emis și ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 februarie 2026, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 49 de ani, din oraș, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, distrugere și amenințare.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 23/24 februarie 2026, în timp ce se afla la adresa de domiciliu, din orașul Cugir, împreună cu partenera sa, în vârstă de 43 de ani, bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență, ar fi lovit-o cu pumnul în zona feței și i-ar fi distrus acesteia telefonul mobil, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 49 de ani.

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

