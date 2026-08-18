Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Un bărbat din Șard a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a lovit partenera cu palemele peste față pe fondul consumului de alcool. Individul s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 17/18 august 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 17 august 2026, în jurul orei 21.00, în timp ce se afla împreună cu partenera sa, în vârstă de 28 de ani, în locuința comună din localitatea Șard, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor neînțelegeri, ar fi lovit-o cu palmele în zona feței, pe aceasta.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a rezultat risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului.
Cercetările sunt continuate.
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Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
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