SCANDAL cu lovituri de cuțit la Roșia Montană: Adolescent de 19 ani, bătut și tăiat de un tânăr de 27 de ani, în curtea fostei uzine de la Gura Roșiei. Agresorul a fost reținut

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Un adolescent de 19 ani din Roșia Montană a fost bătut și tăiat de un tânăr de 27 de ani, în curtea fostei uzine de la Gura Roșiei. Agresorul a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 ianuarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montană au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Roșia Montană, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 26 ianuarie 2026, în timp ce se afla în curtea fostei uzine de preparare din satul Gura Roșiei, bărbatul, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr de 19 ani, din aceeași localitate, și, ulterior, cu un cuțit, i-ar fi provocat leziuni corporale în zona costală.

Tânărul de 19 ani a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că se impune emiterea ordinului de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 27 de ani.

În cursul zilei de astăzi, 28 ianuarie 2026, bărbatul de 27 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

Cercetările sunt continuate.

