SCĂDERE vertiginoasă a producției industriale în România: Ce activități sunt în topul declinului

Ioana Oprean

Producția industrială a înregistrat o scădere de 3,9% în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2025, ca serie brută, arată datele publicate, vineri, 13 martie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor oficiale, în ianuarie 2026, au fost raportate diminuări ale activităților în industria prelucrătoare (-6,4%) și în industria extractivă (-2%). În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 8,5%.

Ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mică în ianuarie, anul curent, față de luna corespunzătoare din 2025, cu 3,8%. În această marjă, industria prelucrătoare și industria extractivă au scăzut cu 6%, respectiv cu 1,5%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,9%.

La nivel comparativ ianuarie 2026 vs decembrie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 7,3%, din cauza rezultatelor din industria extractivă (-12,4%) și industria prelucrătoare (-9,6%). Totodată, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,6%.

De asemenea, producția industrială, ca serie ajustată, s-a redus de la o lună la alta cu 3,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-5,2%) și în industria extractivă (-2,8%). În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 6,5%.

ANAF acordă persoanelor fizice o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit aferent veniturilor realizate în anul 2025 pentru care există obligaţia depunerii Declaraţiei Unice

15 martie 2026

Anaf acordă persoanelor fizice o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit aferent veniturilor realizate în anul 2025 pentru care există obligaţia depunerii Declaraţiei Unice Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov vine în întâmpinarea contribuabililor persoane fizice şi îi informează asupra faptului că, aceştia beneficiază de o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit […]

Citește mai mult

Codul Rutier 2026: Se scumpește punctul de amendă în România. De când intră în vigoare măsura

15 martie 2026

De

Codul Rutier 2026: Se scumpește punctul de amendă în România. De când intră în vigoare măsura Guvernul a adoptat majorarea salariului minim brut pe economie, decizie care va avea efect și asupra cuantumului amenzilor rutiere aplicate în România. Valoarea punctului de amendă se modifică automat începând cu data de 1 iulie 2026. Punctul de amendă […]

Citește mai mult

Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni 2026: „Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre"

15 martie 2026

Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni 2026: „Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre” Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre, iar forţa unei naţiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj şi într-o resursă pentru dezvoltare, afirmă premierul Ilie Bolojan […]

Citește mai mult