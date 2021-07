SC APA CTTA SA ALBA anunță întreruperi ale furnizării de apă astăzi între orele 19:00 – 07:00. Ce localități sunt afectate

SC APA CTTA SA ALBA-Sucursala Alba Iulia, anunță consumatorii din localitățile Ciugud, Drâmbar, Hăpria, Limba, Șeușa, Teleac, Berghin, Ghirbom, Henig și Straja , că se va intrerupe furnizarea apei potabile in data de 17.07.2021 între orele 19.00-07.00 , in vederea recuperarii rezervei de apa din rezervoarele ce asigura alimentarea cu apa potabila.

Toate aceste masuri au fost luate datorita caniculei din ultima perioada, aceasta conducand la un consum crescut al apei ( chiar si in scop agricol).

In cazul in care se constata ca nu se acumuleaza suficienta apa in rezervoare in acest interval, vom fi nevoiti sa repetam si in noaptea urmatoare aceste restrictii. Vom reveni cu alte precizari.

În comuna Ohaba reluarea furnizării se va face după echilibrarea sistemului din comunele Ciugud și Berghin.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat, Dispeceratului Sucursalei Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 810463, mobil 0723212647, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!