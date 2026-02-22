Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 16 februarie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos, județul Alba”.

Proiectul Primăriei Galda de Jos vizează modernizarea a șase străzi din satul Benic. Este vorba de străzile Becheru, Crișan, Meteșeasca, Morii, Bisericii și Primăverii.

Lungimea totală a străzilor modernizate este de peste 3,3 kilometri.

Infrastructura rutieră care se dorește a fi modernizată prin acest proiect se găsește pe domeniul public al comunei Galda de Jos, ocupând o suprafață de 34.724 mp, aflată în intravilanul comunei.

Lucrările prevăzute sunt următoarele:

– 1 bandă de circulație, platformă 3,55 – 5,32 m, parte carosabilă 2,75 m – 4,00 m, acostamente 1 x (0,00 – 0,50)m;

– structura rutieră se va realiza din: 4 cm BA16 rul 50/70; 6 cm BAD22, 4 leg 50/70; 20 cm piatră spartă (0-63 mm) amestec optimal și 40 cm fundație din piatră spartă și balast recuperate prin săpătură;

– sistemul de scurgere a apelor pluviale este alcătuit din șanțuri trapezoidale din pământ, șanțuri betonate, L= 3042 m, rigole scafă L= 195 m, rigole carosabile L= 69m, care pot fi din prefabricate sau turnate monolit din beton C35/45;

– săpături în patul drumului la o adâncime de 70 cm cu separarea materialului din stratele superioare, care conțin piatră spartă și balast;

– șanțurile din pământ se refac și se betonează cu beton marca C35/45, pe o fundație din nisip pilonat sau beton C16/20 așezată pe un strat de balast de 10 cm. Descărcarea șanțurilor se realizează și prin rigole carosabile transversale;

– podeţele tubulare prevăzute pentru descărcarea apelor din şanţuri au diametrul tubului de 600 mm (L= 6,00 m), în număr de 10 bucăți cu lungimea de 66 m, D= 800 mm (L= 8,00 m, L= 10,00 m) în număr de 2 bucăți cu lungimea de 18 m, D= 1000 mm (L= 6,00 m), 1 bucată cu lungimea de 6 m;

– lucrări accesorii: parapete, marcaje și indicatoare de circulaţie

