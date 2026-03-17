Politică Administrație

Șase străzi dintr-un sat din Alba modernizate printr-o investiție de peste 3 milioane de lei: A fost semnat contractul de lucrări

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Primarul comunei Galda de Jos, Ioan Neag, a semnat, luni, 16 martie 2026 contractul de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic”. 

Valoarea totală a contractului este de peste 3,1 milioane de lei.

Prin această investiție se va asigura modernizarea și asfaltarea a 6 drumuri comunale din satul Benic, pe o lungime totală de 3,5 kilometri.

Este vorba de străzile Becheru, Crișan, Meteșeasca, Morii, Bisericii și Primăverii.

Infrastructura rutieră care se dorește a fi modernizată prin acest proiect se găsește pe domeniul public al comunei Galda de Jos, ocupând o suprafață de 34.724 mp, aflată în intravilanul comunei.

Lucrările prevăzute sunt următoarele:

– 1 bandă de circulație, platformă 3,55 – 5,32 m, parte carosabilă 2,75 m – 4,00 m, acostamente 1 x (0,00 – 0,50)m;

– structura rutieră se va realiza din: 4 cm BA16 rul 50/70; 6 cm BAD22, 4 leg 50/70; 20 cm piatră spartă (0-63 mm) amestec optimal și 40 cm fundație din piatră spartă și balast recuperate prin săpătură;

– sistemul de scurgere a apelor pluviale este alcătuit din șanțuri trapezoidale din pământ, șanțuri betonate, L= 3042 m, rigole scafă L= 195 m, rigole carosabile L= 69m, care pot fi din prefabricate sau turnate monolit din beton C35/45;

– săpături în patul drumului la o adâncime de 70 cm cu separarea materialului din stratele superioare, care conțin piatră spartă și balast;

– șanțurile din pământ se refac și se betonează cu beton marca C35/45, pe o fundație din nisip pilonat sau beton C16/20 așezată pe un strat de balast de 10 cm. Descărcarea șanțurilor se realizează și prin rigole carosabile transversale;

– podeţele tubulare prevăzute pentru descărcarea apelor din şanţuri au diametrul tubului de 600 mm (L= 6,00 m), în număr de 10 bucăți cu lungimea de 66 m, D= 800 mm (L= 8,00 m, L= 10,00 m) în număr de 2 bucăți cu lungimea de 18 m, D= 1000 mm (L= 6,00 m), 1 bucată cu lungimea de 6 m;

– lucrări accesorii: parapete, marcaje și indicatoare de circulaţie

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

