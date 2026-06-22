Sărbătoarea Rozelor 2026 | Transport gratuit cu autobuze electrice pe ruta Aiud-Ciumbrud la cel mai parfumat eveniment din România. PROGRAM și STAȚII DE ÎMBARCARE

La Sărbătoarea Rozelor 2026 organizatorii vor asigura transport gratuit cu autobuze electrice pe ruta Aiud-Ciumbrud.

„Pentru a evita aglomerația din Ciumbrud și pentru a vă bucura în liniște de cel mai parfumat eveniment din România, Primăria Municipiului Aiud și partenerul nostru, Transport Local Aiud (TL Aiud), pun la dispoziția tuturor vizitatorilor transport GRATUIT cu autobuzele electrice pe ruta Aiud – Ciumbrud”, au transmis luni, 22 iunie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.

Stații de îmbarcare în Aiud:

* Zona Pompieri

* Poșta Veche

* Fosta Brutărie (Piață)

Program curse:

Sâmbătă, 27 iunie 2026

10:00 – 23:00, din 20 în 20 de minute

Ultima plecare din Ciumbrud: 23:00

Duminică, 28 iunie 2026

10:00 – 22:30, din 20 în 20 de minute

Ultima plecare din Ciumbrud: 22:30

„Îi încurajăm pe toți turiștii și vizitatorii să parcheze în Aiud și să folosească autobuzele electrice gratuite către Ciumbrud.

Dragi aiudeni, vă rugăm să evitați deplasarea cu autoturismul personal către Ciumbrud în timpul evenimentului.

Împreună putem reduce aglomerația și asigura un acces mai ușor pentru toți participanții.

Ne vedem la Sărbătoarea Rozelor, pe tărâmul trandafirilor din Ciumbrud!”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

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