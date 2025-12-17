Șapte proiecte educaționale inovatoare, selectate pentru finanțare prin Fondul Științescu Alba 3.0

Fondul Științescu Alba 3.0 anunță proiectele câștigătoare ale acestei ediții, inițiative educaționale care vor aduce știința, tehnologia, ingineria, arta și matematica mai aproape de copii și tineri, prin experiențe de învățare aplicată, creativă și interdisciplinară.

În urma procesului de evaluare, au fost selectate șapte proiecte care pun accent pe inovație, inteligență artificială, gândire critică, educație non-formală și învățare prin experiment. Valoarea totală a finanțărilor acordate este de 95.256 lei.

Ideile vor fi implementate în școli și spații educaționale din municipiul Alba Iulia, mediul rural și urban mic al județului Alba, adresându-se copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 19 ani. Inițiativele propun activități de tip hands-on, experimente, cluburi de știință, ateliere creative și aplicații practice care transformă elevii din simpli consumatori de informație în creatori de tehnologie și cunoaștere.

Proiectele câștigătoare (în ordine alfabetică):

ARTA KINETICĂ: Sculpturi Mecanice – ARHE

Arta cinetică intrigă, provoacă imaginația, încântă privirea, menține atenția. Elevii explorează această lume prin proiectarea și realizarea unor sculpturi mecanice cu diferite tipuri de mecanisme. De asemenea, vor explora domenii precum fizica mișcării, mecanică, robotică și design asistat de calculator și vor utiliza atât tehnici tradiționale de proiectare și producție, cât și tehnologii moderne ca imprimarea 3D, plăci Arduino, creioane 3D, pentru îmbinarea hârtiei, plasticului, textilului și a lemnului

CHIMIA, SUPER-PUTEREA MEA 3.0 – Asociația Comitetului de Părinți al Liceului German Sebeș

Proiectul aduce chimia mai aproape de elevi prin mai multe etape propuse ce se vor derula pe tot parcursul anului școlar. Vor fi utilizați ochelari VR și un software educațional dedicat pentru a stimula experimente de laborator într-un mediu sigur și controlat. În cadrul unor ateliere practice, elevii vor realiza prototipuri de filtre naturale pentru filtrarea apei, folosind materiale obișnuite. Vor fi organizate concursuri chimice interactive și o expoziție cu machete și prezentări.

De la Pergament la Pixel – Scriptorium reimaginat – Scriptorium

Proiectul dezvoltă gândirea critică, creativitatea, capacitatea de experimentare, înțelegerea proceselor chimice și abilitățile practice de design. Elevii învață să analizeze reacții, să folosească materiale textile, să testeze culori și tehnici de imprimare. Lucrul în echipă le îmbunătățește comunicarea și colaborarea, iar finalizarea unui produs vestimentar le crește încrederea în propriile idei.

Science HUB – Science Hub

Proiectul SCIENCE HUB se va desfășura de trei ori pe săptămână, de la ora 16:00, în construcția modulară a școlii, pe parcursul a cinci săptămâni de școală, începând cu data de 2 martie 2026 (15 întâlniri). La fiecare întâlnire vor participa un trainer, un coordonator al proiectului și maxim 32 elevi. Elevii vor construi individual/în echipă mici roboței și piste cu obstacole pe care aceștia să se deplaseze, în urma comenzilor programate în aplicația mobilă Sphero play.

REMEDIU PENTRU MEDIU – Asociația pentru Valori Educaționale Nonformale

„Remediu pentru mediu” transformă elevii în „Eco-Detectivi” care diagnostichează științific poluarea locală. Vor trece de la analiză chimică la acțiune în „Laboratorul Verde”, cultivând plante pentru fitoremediere, și vor aplica „Alchimia Plantelor” pentru a extrage uleiuri esențiale și a crea produse bio. Prin upcycling, tinerii învățăcei vor transforma deșeurile în resurse și vor conecta teoria cu practica industrială prin vizite de studiu, totul culminând cu parada costumelor eco.

LTDP EXPERIMENTEAZĂ – Liceul Tehnologic Dorin Pavel

În ultimii ani, liceul nu a mai primit fonduri necesare pentru achiziția de substanțe, materiale și kituri de laborator, materiale atât de necesare realizării orelor de fizică, chimie și de specialitate. În cadrul acestui proiect inițiatorii îți propun ca elevii din clasele VII-XII să fie atrași de educația STEAM. Activitatea se va realiza în cadrul orelor de chimie, fizică și de specialitate cât și în cadrul unui Hub realizat în Săptămâna verde.

TEHNICI APLICATE ÎN CREAREA DE ACCESORII ȘI ȚINUTE VESTIMENTARE – Chimia, creativitate și tehnologie

Criterii de selecție

Proiectele câștigătoare au fost selectate în urma unui proces competitiv de evaluare, pe baza următoarelor criterii:

relevanța pentru domeniile STEAM și pentru direcțiile tehnologice actuale, inclusiv AI și noile tehnologii;

caracterul inovator și creativ al activităților propuse;

impactul educațional și potențialul de a stimula curiozitatea, gândirea critică și competențele viitorului;

accesibilitatea proiectelor pentru elevi din mediul urban mic și rural.

Juriul Fondului Științescu Alba 3.0

Evaluarea proiectelor a fost realizată de un juriu format din: Luiza Zamora, Simona Beldiman, Iuliana Labo, Gloria Bucur și Veronica Vaida.

„Proiectele selectate în această ediție demonstrează că educația STEAM este relevantă, vie și profund conectată la realitatea tinerilor de astăzi. Am ales inițiative care aduc împreună profesori, elevi, părinți și specialiști, care vorbesc despre tehnologie cu responsabilitate, curiozitate și creativitate. Fondul Științescu nu finanțează doar proiecte, ci investește în mentalități orientate spre viitor și în comunități care cred în puterea educației de a schimba lumea”, a declarat Diana Niță, Grant Manager Fondul Științescu Alba.

Despre Fondul Științescu Alba 3.0

Fondul Științescu Alba 3.0 este implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) și Fundația Bosch România, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Programul oferă finanțare nerambursabilă, instruire, mentorat și suport pentru echipe multidisciplinare care dezvoltă proiecte educaționale STEAM, contribuind la formarea competențelor esențiale pentru generația de inovatori ai secolului XXI.

