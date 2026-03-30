Sancțiuni pentru firmele din România care nu reduc risipa alimentară de la 1 aprilie 2026: Autoritățile anunță controale riguroase
Firmele din România care nu reduc risipa alimentară de la 1 aprilie 2026, riscă sancțiuni serioase după ce autoritățile au anunțat controale riguroase.
Autoritățile încep controalele din aprilie și le vor da amenzi celor care nu respectă măsurile impuse de lege. Între timp, pentru mii de oameni vulnerabili, alimentele salvate de la risipă înseamnă o masă în plus pe care nu și-o permit.
Între timp, și legislația a devenit mai strictă și îi obligă pe toți cei implicați în lanțul alimentar să reducă risipa.
Metode pentru reducerea risipei alimentare
Comercianții au la dispoziție mai multe metode prin care pot evita risipa alimentară. Una dintre ele este reducerea prețului. Atunci când alimentele se apropie de termenul de expirare, ele pot fi ieftinite în așa fel încât să fie mai ușor de vândut. Firmele pot inclusiv să doneze alimentele către persoanele nevoiașe prin intermediul unor operatori autorizați. Dacă aleg această variantă au anumite deduceri fiscale.
Andreea Bobiș, reprezentantul Federației Băncilor pentru Alimente: „Fiecare din reprezentanții băncilor pentru alimente din țară zilnic au două, trei telefoane de la agenți economici care știu că printr-un contract cu rețeaua de bănci pentru alimente pot să îndeplinească măsurile cerute de cei de la minister. Cel mai mare interes vine de la restaurante, așa și pentru că sunt multe unități.”
Alimentele nevândute pot fi transformate și în hrană pentru animale, biocombustibil sau compost. Firmele trebuie să încheie contracte în așa fel încât să poată dovedi că s-au străduit să valorifice mâncarea până să o arunce. Raportările se fac la Ministerul Agriculturii, într-o platformă specializată, iar din aprilie vor începe și sancțiunile pentru cei care nu s-au conformat.
Diana Buzoianu, ministrul mediului și inițiatoarea legii împotriva risipei alimentare: „Sancțiunea prevăzută este între 10 mii și 40 de mii de lei. Vor constata abaterile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării și, respectiv, ANSVSA-ul care va avea atribuții să meargă în control.”
Potrivit datelor Eurostat, un român aruncă anual aproximativ 180 de kilograme de mâncare, peste media europeană de 130 de kilograme. Statistica ia în calcul atât deșeurile menajere, cât și risipa de pe întreg lanțul alimentar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier GRAV în județul vecin: Trei bărbați și doi minori, MORȚI în urma impactului dintre două autocamioane și un autoturism
ACCIDENT rutier GRAV în județul vecin: Trei bărbați și doi minori, MORȚI în urma impactului dintre două autocamioane și un autoturism Trei adulți cu vârste cuprinse între 27-50 de ani și doi minori, de 16 și 17 ani, și-au pierdut viața astăzi, 30 martie 2026, într-un grav accident petrecut pe un drum din județul Cluj, […]
„RO‑Alert” pentru curent: Românii vor primi alerte pe telefon când se apropie de 80% din consumul estimat de energie stabilit în contract
„RO‑Alert” pentru curent: Românii vor primi alerte pe telefon când se apropie de 80% din consumul estimat de energie stabilit în contract Românii ar putea fi avertizați direct pe telefon atunci când consumul de energie electrică se apropie de pragul stabilit în contract. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează la un sistem […]
Pe ce dată se dau pensiile în aprilie 2026 pe card și până când ajung prin Poștă: Vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște
Pe ce dată se dau pensiile în aprilie 2026 pe card și până când ajung prin Poștă: Vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște Pensiile pentru luna aprilie 2026 vor fi plătite mai devreme decât de obicei, astfel încât beneficiarii să aibă acces la bani înainte de Sărbătorile Pascale, potrivit Ministerului Muncii. Astfel, pensionarii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier GRAV în județul vecin: Trei bărbați și doi minori, MORȚI în urma impactului dintre două autocamioane și un autoturism
ACCIDENT rutier GRAV în județul vecin: Trei bărbați și doi minori, MORȚI în urma impactului dintre două autocamioane și un...
Știrea Zilei
VIDEO | Transapuseana și Drumul Mănăstirilor schimbă viitorul a două comune de munte din Alba. Acces mai bun, interes tot mai mare pentru zonă: „Prețul terenurilor a crescut chiar și de 20 de ori”
Transapuseana și Drumul Mănăstirilor schimbă viitorul a două comune de munte din Alba. Acces mai bun, interes tot mai mare...
VIDEO | Floriile 2026 și Confirmarea la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia: Trei tineri au depus mărturie despre credința lor, într-o sărbătoare majoră a întregii comunități
Floriile 2026 și Confirmarea la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia: Trei tineri au depus mărturie despre credința lor, într-o...
Curier Județean
FOTO | Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026
Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia”, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026...
5 aprilie 2026 | Conferința duhovnicească „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
5 aprilie 2026 | Conferința duhovnicească „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș Tinerilor...
Politică Administrație
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
Un sector de 2 kilometri dintr-un drum județean din Alba urmează să fie modernizat: Demersuri administrative preliminare
Un sector de 2 kilometri dintr-un drum județean din Alba urmează să fie modernizat: Demersuri administrative preliminare Pe ordinea de...
Opinii Comentarii
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Florii 2026 frumoase. SMS-uri, felicitări de Florii și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude,...
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă Creștinii catolici...