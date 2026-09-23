Primăria Aiud organizează concurs pentru un post de șofer: Condiții și calendarul probelor
Primăria Aiud organizează concurs pentru un post de șofer: Condiții și calendarul probelor
Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de șofer I din cadrul Direcției Arhitect-Șef, Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condițiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant șofer I, sunt următoarele:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– permis de conducere valabil pentru categoriile B și C;
– aviz psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile B și C;
– vechime în muncă – minim 1 an.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condițiile de desfășurare a concursului sunt:
Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.10.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Data, ora și locul desfășurării probei practice: 20.10.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Data, ora și locul desfășurării probei interviu: 23.10.2026, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 23.09.2026 – 06.10.2026, ora 16:00.
Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse Umane, Control Intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.
Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, potrivit unui comunicat de presă transmis de Compartimentul Comunicare și Relații Publice.
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