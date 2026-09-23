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Tentative de fraudă prin email sub identitatea unor bănci din România: Se cere „actualizarea contului” în doar 2 minute, sub amenințarea suspendării cardului. Recomandările autorităților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

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Tentative de fraudă prin email sub identitatea unor bănci din România: Se cere „actualizarea contului” în doar 2 minute, sub amenințarea suspendării cardului. Recomandările autorităților 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi campanii de phishing, în care atacatorii trimit emailuri false în numele unor bănci din România și încearcă să convingă utilizatorii să își „actualizeze contul” în doar două minute, sub amenințarea suspendării cardului.

Potrivit DNSC, o serie de email-uri false circulă sub numele mai multor bănci din România și cere „actualizarea contului” în doar 2 minute, sub amenințarea suspendării cardului. Adresa reală de expediere nu are nicio legătură cu banca, semn de folosire frauduloasă a identității instituției.

Semnale de alarmă:

  • Adresă de expediere neobișnuită sau nelegată de domeniul oficial al instituției
  • Termen foarte scurt pentru acțiune („2 minute”)
  • Amenințare cu suspendarea contului sau a cardului
  • Solicitare de date personale (act de identitate, adresă, ocupație, telefon) printr-un link din email
  • Referiri la legislație sau proceduri oficiale, folosite pentru a părea legitim

Recomandări:

  • Nu accesați linkuri din emailuri neașteptate, chiar dacă par oficiale
  • Verificați direct pe site-ul sau aplicația băncii, folosind adresa introdusă manual în browser
  • Contactați banca prin canalele oficiale afișate pe cardul dvs. sau pe site-ul oficial
  • Nu introduceți date personale sau bancare în urma unui astfel de mesaj
  • Raportați emailul ca phishing și ștergeți-l

,,Pentru raportarea la DNSC folosiți formularul https://pnrisc.dnsc.ro/ sau apelați 1911.   

Blacklist-ul DNSC este actualizat constant cu site-uri frauduloase depistate în activitatea de monitorizare, iar extensia de browser le blochează automat accesul atunci când este activă.”, mai scrie DNSC.

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