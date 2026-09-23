Curier Județean

26 septembrie 2026 | Sfințirea bustului Mitropolitului Teofil Seremi, la Bărăbanț – Alba Iulia: Slujbă și conferință dedicată ierarhului care a prezidat primul Sinod de unire cu Biserica Romei

Bogdan Ilea

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Sfințirea bustului Mitropolitului Teofil Seremi, la Bărăbanț – Alba Iulia: Slujbă și conferință dedicată ierarhului care a prezidat primul Sinod de unire cu Biserica Romei

Bustul Mitropolitului Teofil Seremi, ierarhul care a prezidat, la Alba Iulia, în februarie 1697, primul Sinod de unire a Bisericii românilor din Transilvania cu Biserica Romei, va fi sfințit sâmbătă, 26 septembrie 2026, la Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la Față” din Bărăbanț – Alba Iulia.

Evenimentul va începe la ora 17:00.

Mesajul integral publicat de Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș și distribuit pe o rețea de socializare de Arhieparhia Blaj este următorul: 

Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la Față” din Bărăbanț – Alba Iulia, are onoarea de a invita credincioșii la evenimentul comemorativ prilejuit de sfințirea bustului Mitropolitului Teofil Seremi (†1697), ierarhul care a prezidat, la Alba Iulia, în februarie 1697, primul Sinod de unire a Bisericii românilor din Transilvania cu Biserica Romei.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 septembrie 2026, începând cu ora 17:00, la Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la Față”, din Bărăbanț, Str. Mureșului nr. 90, Alba Iulia.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Claudiu, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, evenimentul va fi onorat de prezența Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care va oficia slujba de pomenire și va binecuvânta bustul.

Momentul comemorativ va continua, în biserica parohiei, cu o conferință dedicată personalității, slujirii și moștenirii ecleziale a Mitropolitului Teofil Seremi, susținută de dr. Ciprian Ghișa, de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

Prin ridicarea și sfințirea acestui bust, comunitatea dorește să cinstească memoria Mitropolitului Teofil Seremi și, totodată, să păstreze vie moștenirea spirituală a înaintașilor noștri.

Vă așteptăm cu drag să luați parte la acest moment solemn de rugăciune, evocare istorică și recunoștință!

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