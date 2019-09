Sâmbătă, Industria Galda – Metalurgistul Cugir, primul derby “de Alba” al sezonului

Sâmbătă, la ora 17.00, în cadrul etapei a 4-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a, se dispută partida Industria Galda – Metalurgistul Cugir, primul derby “de Alba” al sezonului.

Se anunță o confruntare interesantă între conjudețene apăsate de griji după un start ratat de sezon în care nu au cunoscut gustul victoriei. Pe de-o parte, găldenii nu se pot bucura pe deplin de calificarea în “16”-imile de finală ale Cupei României, o premieră în istoria clubului, însă nu pot uita că au trei înfrângeri din tot atâtea jocuri în eșalonul terț, ultimul joc, 2-8 la Recea, fiind un adevărat coșmar.

Nici gruparea de sub Drăgana nu are prea multe motive de satisfacție după disputarea primelor trei runde, “roș-albaștrii” conduși de Lucian Itu având numai două puncte. Conform ierarhiei la zi, se înfruntă două formații din subsol, Industria (zero puncte, locul 15) și Metalurgistul (două puncte, poziția a 14-a) având dedesubt doar pe SCM Zalău – penalizată cu șase puncte de FRF, niciuna nepermițându-și încă un pas greșit, asta și în contextul unui program greu.

“Joc dificil și complicat, întrucât avem nevoie de puncte ca de aer. Trebuie să ne revenim și în campionat, să etalăm aceleași evoluții avute în Cupa României. Este o situație similară cu cea de anul trecut, când după trei insuccese am obținut prima victorie stagională într-un duel județean, la Ocna Mureș”, a spus Marcel Georgiu, președintele amfitrionilor.

În ediția anterioară, Metalurgistul Cugir s-a impus în ambele dispute directe, 3-1 la Galda, respectiv 2-1 în primăvară, pe “Arena Cugir”